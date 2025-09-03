Η θέση του Λιμενικού για το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών

0

Ο χάρτης που δημοσιεύει

Ανακοίνωση με αφορμή όσα είδαν το φως της δημοσιότητας περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα. Όπως σημειώνει, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας, τα τουρκικά σκάφη παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια δραστηριοποίησής τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα «Integrated Maritime Services» (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS).

Στην ανακοίνωση επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας Σεπτεμβρίου 2025:

«Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στην περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ.», σημειώνει το Λιμενικό Σώμα και προσθέτει:

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση.