Αποχή των δικηγόρων της Αθήνας στις 16 Σεπτεμβρίου

0

Τι ζητούν από την κυβέρνηση

Απέχουν από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι της Αθήνας στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 , πρώτη ημέρα του δικαστικού έτους, μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ.

Με την απόφαση έγινε δεκτή η πρόταση για αποχή της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας ενόψει της παρουσίας του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο με τους δικηγορούν να κάνουν λόγο για «κυβερνητικό εμπαιγμό».

Συγκεκριμένα οι δικηγόροι διαμαρτύρονται για τη «μη αύξηση του ορίου της απαλλαγής ΦΠΑ για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, τη στιγμή που σε όλες σχεδόν τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όριο αυτό υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ».

Οι δικηγόροι καλούν την κυβέρνηση:

α) να καταργήσει το τεκμαρτό τρόποφορολόγησης του «νόμου Χατζηδάκη»,

β) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υποθέσεις και

γ) να θεσπίσει την υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου σε εμπράγματες και ενοχικές δικαιοπραξίες.

Επίσης, αναφέρουν ότι διαφωνούν «με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναθεώρηση του καθεστώτος της άσκησης και της προαγωγικής εξέλιξης των δικηγόρων, καθόσον αυτά άπτονται της αυτορρύθμισης του δικηγορικού επαγγέλματος και ουχί της κρατικής λειτουργίας, και δη χωρίς καμία προηγούμενη πρόσκληση για θεσμικό διάλογο με το δικηγορικό σώμα και μολονότι ήδη υφίσταται αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναθεώρηση του Κώδικα Δικηγόρων, η οποία έχει συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης χωρίς ωστόσο να τεθούν τα θέματα αυτά εκεί προς συζήτηση».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του ο ΔΣΑ θεωρεί ότι «τα άνω ζητήματα απαιτούν συνολική και ουχί αποσπασματική αντιμετώπιση και ότι η σχετική φιλολογία μετακύλισης των ευθυνών για την καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης στον πληθωρισμό των δικηγόρων είναι άκρως αποπροσανατολιστική, παντελώς αβάσιμη βάσει των στοιχείων που έχει στα χέρια του το Υπουργείο και συνεπώς λαϊκιστικού χαρακτήρα».

Μαρία Ζαχαροπούλου