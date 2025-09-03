Τουρίστρια «ξεσκεπάζει» ταξιτζή που τη χρέωσε 130 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο έως τη μαρίνα Ζέας

0

Το βίντεο που έγινε viral

Ένα βίντεο που ανέβασε μια τουρίστρια από τη Βραζιλία στο TikTok έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, καθώς καταγράφει την προσπάθεια ενός Έλληνα οδηγού ταξί να χρεώσει 130 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι τη μαρίνα Ζέας.

Στο βίντεο, η τουρίστρια δείχνει το ταξίμετρο να φτάνει τα 130 ευρώ, παρότι η αρχική συμφωνία ήταν για 80 ευρώ, αν και αυτή ήταν αρχικά διατεθειμένη να δώσει 60 ευρώ.

Η έκπληξή της είναι εμφανής, ενώ φαίνεται να καταγράφει παράλληλα την πινακίδα του οχήματος.

Η δημοσιοποίηση του περιστατικού προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια, με πολλούς χρήστες να μοιράζονται ανάλογες εμπειρίες και να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για περιστατικά που δυσφημούν τη χώρα στο εξωτερικό.