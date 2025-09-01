Ληστής έδεσε ηλικιωμένη με μονωτική ταινία, τη φίμωσε και της άρπαξε κοσμήματα και λεφτά

0

Ο κακοποιός μπήκε από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα στο σπίτι στην Κηφισιά

Θύμα άγριας ληστείας έπεσε μια 89χρονη κάτοικος Κηφισιάς, σε ισόγειο διαμέρισμα, περί τις 10:00 το πρωί της Κυριακής.

Ένας άγνωστος άνδρας, πιθανότατα Ρομά σύμφωνα με την καταγγελία στο ΤΔΕΕ Κηφισιάς, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ήταν ανοιχτή η μπαλκονόπορτα και εισέβαλε στην οικία της. Αφού έσπρωξε την ηλικιωμένη γυναίκα, την ακινητοποίησε δένοντάς της με μονωτική ταινία τα χέρια και τα πόδια, τη φίμωσε ενώ της άρπαξε το κινητό τηλέφωνο.

Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Κηφισιάς η 89χρονη, ο δράστης ερεύνησε το σπίτι της και της άρπαξε κοσμήματα αξίας περίπου 50.000 ευρώ και 400 ευρώ σε μετρητά.

Εξωτερικά της οικίας περίμενε συνεργός του ληστή, με τους αστυνομικούς να αναζητούν τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας.