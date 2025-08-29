Καρέ-καρέ η δράση του εμπρηστή με το ποδήλατο στην Παιανία

0

Προσπάθησε να κρύψει τον εξοπλισμό που χρησιμοποίησε

Βίντεο που δείχνει τη δράση του 62χρονου εμπρηστή με το ποδήλατο δόθηκε στη δημοσιότητα, καθώς συνελήφθη για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στην Παιανία.

Το βίντεο προβλήθηκε στο Star και δείχνει τον άνδρα να απομακρύνεται με ποδήλατο τύπου mountain bike από το σημείο που σημειώθηκε ο εμπρησμός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα πρώτα τρία λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς δεν πέρασε κανείς από το συγκεκριμένο σημείο, με εξαίρεση τον 62χρονο.

Επίσης, τα ρούχα και το σακίδιο που φορούσε, εντοπίστηκαν σε κάδο απορριμάτων της περιοχής.

Πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανέφεραν ότι ο 62χρονος είναι αλλοδαπός, που έβαλε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα.

Δείτε βίντεο με τη δράση του: