Στόχος διαρρηκτών έγινε πολυτελής μονοκατοικία Ουκρανών στην Ανάβυσσο – «Άρπαξαν» λεία άνω των 200.000 ευρώ

Στόχος διαρρηκτών έγινε το μεσημέρι της 26ης Αυγούστου πολυτελής μονοκατοικία στην περιοχή της Αναβύσσου, με λεία που ίσως και να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, σύμφωνα με την καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. Εκεί διαμένει οικογένεια Ουκρανών, με μία 27χρονη να είναι αυτή που απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι άγνωστοι δράστες αφού παραβίασαν πρώτα μπαλκονόπορτα, απέκτησαν πρόσβαση στο εσωτερικό του σπιτιού και το έκαναν άνω-κάτω. Εντόπισαν χρηματοκιβώτιο, το παραβίασαν και αφαίρεσαν χρήματα και μετρητά (περίπου 80.000 ευρώ), καθώς και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στον χώρο στάθμευσης της πολυτελούς μονοκατοικίας, αρπάζοντας ένα ηλεκτρικό ποδήλατο κι ένα τζιπ. Φεύγοντας δεν παρέλειψαν να αφαιρέσουν το καταγραφικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που υπήρχε.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτιρίων.