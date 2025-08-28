Σε ύφεση η φωτιά στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας – Οριοθετημένη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας

0

Στάλθηκε μήνυμα από το 112

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας. Στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπλέον, πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Μελιγαλά Μεσσηνίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν έχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, εθελοντές, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των περιοχών Σπάρτακος και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές και να κατευθυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.