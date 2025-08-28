Εντοπίστηκε φυτεία 180 δενδρυλλίων κάνναβης σε φαράγγι στην Κρήτη

0

Συνελήφθησαν δύο άτομα για ναρκωτικά και όπλα

Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης σε δύσβατη περιοχή φαραγγιού στην Κρήτη και συνελήφθησαν δύο άτομα για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά και όπλα. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και πρόκειται για δύο άνδρες 41 και 28 ετών, που κατηγορούνται για καλλιέργεια φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τη φυτεία σε δύσβατη περιοχή φαραγγιού και να τη θέσουν σε διακριτική επιτήρηση. Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση, με τη συνδρομή εξοπλισμένων ομάδων των Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, Ο.Π.Κ.Ε των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων και Τ.Α.Ε Χανίων, κατά την οποία εντοπίστηκε ο 28χρονος εντός σκηνής στο εσωτερικό της καλλιέργειας και συνελήφθη.

Από την έρευνα, εντοπίστηκαν 180 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρα, τα οποία καλλιεργούνταν σε δυο συνεχόμενους χώρους και συγκεκριμένα στην κοίτη και στο πρανές του φαραγγιού, ενώ βρίσκονταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (από καρποφορία έως πλήρη συγκομιδή). Όπως διαπιστώθηκε, τα δενδρύλλια ποτίζονταν με λάστιχο που είχε συνδεθεί παράνομα σε κοντινό δημοτικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού. Κατασχέθηκαν επίσης ακατέργαστη κάνναβη, καθαρού βάρους 438 γραμμαρίων, την οποία είχε περισυλλέξει και αποξηράνει νωρίτερα ο 28χρονος, καλλιεργητικά εργαλεία, γεωργικά εφόδια, είδη οικοσυσκευής και κλινοστρωμνής, όπως επίσης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 41χρονος σε τουριστική μονάδα, όπου από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στη μονάδα όσο και στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 πλήρη φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαφόρων διαμετρημάτων, 9 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και 4 κινητά τηλέφωνα. Εκτιμάται από την Αστυνομία ότι, από τη συγκομιδή της φυτείας, οι κατηγορούμενοι θα αποκόμιζαν περίπου 90 κιλά κάνναβης, με το προσδοκώμενο παράνομο όφελος να ανέρχεται μεταξύ 180.000 ευρώ και 270.000 ευρώ.Τα δενδρύλλια κάνναβης εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ λήφθηκαν δείγματα για διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.