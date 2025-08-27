Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Σαλαμίνα

0

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Καραϊσκάκη

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές και κατάφεραν να την οριοθετήσουν.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Καραϊσκάκη, από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη, και στα δύο ρεύματα. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και να αποφεύγουν την κίνηση στην περιοχή μέχρι νεωτέρας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.