Φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας – Μήνυμα του 112

Mέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Παλιοκαμάριζα Αττικής, στην Κερατέα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Οι δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.
Σε μήνυμά του το 112 καλεί τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Θορικού Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.