Φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας – Μήνυμα του 112

0

Mέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Παλιοκαμάριζα Αττικής, στην Κερατέα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλιοκαμάριζα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 70 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

Σε μήνυμά του το 112 καλεί τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Θορικού Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.