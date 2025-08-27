Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα είπαν συγγενείς και φίλοι στο Α’ Νεκροταφείο – Δείτε φωτογραφίες

0

Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρo του

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στον Δημήτρη Κωνσταντάρα, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, συγγενείς και φίλοι.

Η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών.

Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών παρέστησαν σήμερα για να τον αποχαιρετήσουν άνθρωποι από δημοσιογραφικό και καλλιτεχνικό χώρο, καθώς και πολιτικοί.

Στην κηδεία μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, καθώς και βουλευτές κομμάτων.

Στεφάνι έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.