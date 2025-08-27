Τραγικός θάνατος 50χρονου στην Καρδίτσα: Βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, με τραύμα από ψαροντούφεκο

0

Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί το τελευταίο διάστημα

Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρδίτσα, καθώς ένας 50χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, με τραύμα στο κεφάλι από καμάκι ψαροντούφεκου.

Όπως μετέδωσε το karditsalive, ο 50χρονος έμενε μόνος του και είχε εξαφανιστεί το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να τον αναζητούν οι γείτονες και οι συγγενείς του.

Κατά τις πληροφορίες αυτές, αφού δεν τον έβρισκαν, παραβίασαν την πόρτα του σπιτιού του, στην περιοχή Καλογριανά, και τον εντόπισαν μέσα νεκρό, τραυματισμένο στο κεφάλι. Πάντως, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Στο σημείο μετέβησαν η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατος του 50χρονου. Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. παρέμειναν στο σπίτι για να εξετάσουν τα στοιχεία της υπόθεσης.