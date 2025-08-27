Άγνωστος «γάζωσε» κομμωτήριο στον Βύρωνα

0

«Ακούσαμε έξι πιστολιές» είπε ένας κάτοικος της περιοχής

Συναγερμός σήμανε στον Βύρωνα γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ακούστηκαν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τον Alpha, ένα άτομο φέρεται να πυροβόλησε τζαμαρία κομμωτηρίου στην περιοχή, και συγκεκριμένα στην οδό Εκφαντίδου.

«Ακούσαμε έξι πιστολιές, δεν κοίταξα γιατί φοβήθηκα» λέει ένας κάτοικος της περιοχής.

Σημειώνεται ότι δεν βρισκόταν κανείς στους χώρους του καταστήματος, το οποίο ανακαινίζεται.

Οι σφαίρες από το πιστόλι των 9 χιλιοστών τρύπησαν τα ρολά και την τζαμαρία. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν κάλυκες και θραύσματα από τις σφαίρες.

Ο δράστης των πυροβολισμών αποχώρησε από το σημείο πεζός και οι αστυνομικοί εξετάζουν το σενάριο των προσωπικών διαφορών.