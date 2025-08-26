Πολύ καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Παιανία

0

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Παιανία κοντά στην Κάντζα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 κοντά σε κατοικημένη και βιομηχανική περιοχή, έχει σχεδόν οριοθετηθεί.

Στο μεταξύ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο σημείο επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές, ενώ κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι, νωρίτερα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προκειμένου όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».