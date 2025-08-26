Εντοπίστηκε χασισοφυτεία με 183 δενδρύλλια στην Καστοριά

0

Συνελήφθη ο 45χρονος αλλοδαπός καλλιεργητής

Χασισοφυτεία σε δασώδη περιοχή της Καστοριάς με 183 δενδρύλλια κάνναβης εντόπισαν αργά χθες το απόγευμα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς. Ο 45χρονος αλλοδαπός καλλιεργητής της φυτείας εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Στον χώρο της φυτείας και στην κατοχή του 45χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 66,3 γραμμάρια κάνναβης, σκαπτικά εργαλεία, διάφορα σύνεργα και είδη ποτίσματος, σουγιάς, χρηματικό ποσό 250 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 45χρονος με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Φωτογραφία αρχείου