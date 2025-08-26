Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά – Επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου

0

Η κυκλοφορία των οχημάτων γύρω από το λιμάνι διεξάγεται με αυξημένη προσοχή

Αυξημένη είναι και σήμερα, Τρίτη 26/8 η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Τα πλοία επιστρέφουν από τα νησιά γεμάτα με κόσμο καθώς οι καλοκαιρινές διακοπές σιγά σιγά τελειώνουν.

Χιλιάδες ταξιδιώτες, κρατώντας ακόμα τις αποσκευές και τις καλοκαιρινές αναμνήσεις τους, καταφθάνουν από το πρωί με προορισμό την Αθήνα, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 26/8 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ολοκληρώνοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή με στόχο τη διευκόλυνση της ομαλής αποβίβασης και την αποφυγή συνωστισμού.

