Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από τον Άγιο Παντελεήμονα

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα για την εξαφάνιση του Μαλίκ Ιντάν, 14 ετών, ιρακινής καταγωγής.

Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού», ενημερώθηκε τη Δευτέρα (25.08.2025) για την εξαφάνιση του 14χρονου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τις 24 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Μαλίκ Ιντάν, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μαλίκ έχει ύψος 1,60μ, έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο καπέλο jockey, άσπρη μπλούζα, μαύρη βερμούδα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.