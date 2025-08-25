Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από το λιμάνι του Πειραιά

0

Δείτε βίντεο

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το πρωί της Δευτέρας, από τη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε8 εντός του λιμένα Πειραιά, γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως την γυναίκα εντόπισαν επιβάτες που βρίσκονταν στην προβλήτα Ε8 και στη συνέχεια ειδοποίησαν το Λιμενικό, το οποίο την ανέσυρε από τη θάλασσα.

Πληροφορίες που μετέδωσε το OPEN και η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» κάνουν λόγο για μια γυναίκα 50-55 ετών. Όταν τη βρήκαν φορούσε ένα ολόσωμο μαγιό. Σύμφωνα με τις πρώτες εικασίες, η γυναίκα είχε πάει για μπάνιο και πνίγηκε.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ στο πτώμα θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.