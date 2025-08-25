Ο καιρός της Δευτέρας, 25 Αυγούστου 2025

0

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

Αίθριος αναμένεται για σήμερα, Δευτέρα 25/8 ο καιρός με μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κανονικές θερμοκρασίες ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και μπόρες θα εκδηλωθούν στα ορεινά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 32, στη Θεσσαλία και τη Στερεά από 18 έως 33, στην Ήπειρο από 15 έως 31, στην Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 33, στις Κυκλάδες από 21 έως 31, στη Ρόδο από 25 έως 33 και στην Κρήτη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα 3 με 5 μποφόρ, στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-08-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις οι οποίες από το

μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα

εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα

φαινόμενα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά

αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα

ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα

φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα

Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33, στα νησιά του Ιονίου τους

29 με 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29

βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα

νότια θαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

στα ηπειρωτικά οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα

ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα

ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-08-2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα

ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.