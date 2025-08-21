Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

0

Εντοπίστηκαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 65 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX, το οποίο έσπευσε στην περιοχή και τους περισυνέλεξε με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, όλοι οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Φωτογραφία αρχείου