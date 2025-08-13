Πανελλαδική κινητοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ για την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

0

Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τις τοπικές αρχές και όλους τους αρμόδιους φορείς

Ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές παρέσχε απόψε ο ΔΕΔΔΗΕ, σημειώνοντας ότι βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στις τοπικές κοινωνίες που δοκιμάζονται, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Όπως αναφέρεται η επιχείρηση αποκατάστασης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με εκατοντάδες τεχνικούς και συνεργεία από όλη την Ελλάδα να επιχειρούν σε Χίο, Αχαΐα, Πρέβεζα και σε άλλα μέτωπα που παραμένουν ενεργά.

Ειδικότερα:

Χίος

Στο νησί επιχειρούν πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών. Σημειώνεται ότι στη Χίο οι ζημιές είναι πολύ εκτεταμένες.

Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά. Για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθούν πολλές ημέρες (πάνω από μια εβδομάδα)

• Στις 15:00 αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στα χωριά Κατάβαση και Σιδηρούντα.

• Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσός, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, 'Αγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά, Αγία Μαρκέλλα.

• Χωρίς ρεύμα παραμένουν και τα Ψαρά, τα οποία τροφοδοτούνται από τη Χίο μέσω υποβρυχίων καλωδίων. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεταφορά Η/Ζ για προσωρινή τροφοδότηση.

Από αύριο, η δύναμη του ΔΕΔΔΗΕ στη Χίο θα ενισχυθεί με επιπλέον συνεργεία από όλη τη χώρα. Τα συνεργεία παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, αναμένοντας οδηγίες της Πυροσβεστικής για ασφαλή πρόσβαση.

Αχαΐα

Στην περιοχή των Συχαινών (βόρειο μέτωπο):

• Επαναηλεκτροδοτήθηκαν ο Ψαθόπυργος, το Δρέπανο, τα Αραχωβίτικα και τμήμα της Πάτρας.

• Εκτός παραμένουν τμήματα των Συχαινών, Μαγούλας, Πλατανίου, Πανεπιστημιούπολης, Κάτω & 'Ανω Καστριτσίου, Βούντενης, Μπάλλας, Χάραδρου, Βερναδείκων, Αγ. Βασιλείου, Ανθούπολης, Αμπελοκήπων.

Στο νότιο μέτωπο (Δήμος Δυτικής Αχαΐας):

• Ηλεκτροδοτήθηκαν η Κάτω Αχαΐα και σχεδόν καθολικά ο Αλισσός.

• Εκτός παραμένουν τμήματα των Αγ. Στεφάνου, Βασιλικού, Ισώματος, ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, Θεριανού, Αχαϊκού.

Συνολικά στην Π.Ε. Αχαΐας επιχειρούν 120 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολάβων, σε πλήρη συντονισμό με την Πυροσβεστική και τις τοπικές αρχές.

Πρέβεζα

Λόγω της πυρκαγιάς στον Γυμνότοπο (Δήμος Ζηρού):

• Επαναηλεκτροδοτήθηκαν η Φιλιππιάδα και ο Θεσπρωτικός.

• Εκτός παραμένουν οι οικισμοί Δρυόφυτο, Γυμνότοπος, Γοργόμυλος, Κερασώνας, Παναγιά, Τσαγκαρόπουλο, Κλεισούρα, Κουκλέσι, Παντάνασσα, 'Αγιος Γεώργιος, Ρωμιά, καθώς και τμήμα του Ριζοβουνίου. Στην περιοχή επιχειρούν 22 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, σε αναμονή ασφαλούς πρόσβασης.

Σημειώνεται τέλος ότι ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει σε πανελλαδική επιχειρησιακή ετοιμότητα, με τεχνικούς και εξοπλισμό να μετακινούνται όπου απαιτείται. Σε συνεχή συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τις τοπικές αρχές και όλους τους αρμόδιους φορείς, η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση και ασφαλή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε κρίσιμες υποδομές και οικιακές παροχές.