Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν το Καραμανδάνειο νοσοκομείο και το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο

Μαίνεται στην Αχαΐα η φωτιά που ξεκίνησε πριν δύο ημέρες κοντά στην Βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προληπτικά εκκενώνεται το νοσοκομείο Παίδων Καραμανδάνειο, χωρίς να υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τους ασθενείς. Παράλληλα εκκενώνεται το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο, ενώ ήδη έχει εκκενωθεί η Ιερά Μονή Παντελεήμονα.

Με αλεπάλληλα μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Ρωμανός, Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκόχορο να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν συνεχώς, αλλά η ένταση των ανέμων και το ανάγλυφο της περιοχής, σε συνδυασμό με τις υψηλές θεροκρασίες, δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει η εικόνα και διάσπαρτες μικρές εστίες, οι οποίες ελέγχονται από την πυροσβεστική ξαναφουντώνουν, με τη βοήθεια του δυνατού αέρα, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Στελέχη του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής αναφέρουν πως η φωτιά που ξέσπασε χτες στα Συχαινά δεν φαίνεται να είναι τυχαία ή να προξλήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα. Έχουν στην διάθεσή τους βίντεο με κινήσεις δύο ατόμων που θεωρούνται ύποπτα με δίκυκλο. Σε συνεργασία με την Αστυνομία, ερευνούν την ενδεχόμενη εμπλοκή των ατόμων αυτών στην πυρκαγιά.

Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, καθώς κλειστό είναι και σήμερα τμήμα της περιμετρικής οδού της Πάτρας.

Στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα φιλοξενηθούν κάτοικοι συνοικιών που εκκενώνονται

Με πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων άνοιξαν αίθουσες του Παμπελοποννησιακού σταδίου της Πάτρας, με σκοπό να φιλοξενηθούν κάτοικοι από τις συνοικίες, της Αρόης, του Διάκου και του Ρωμανού, οι οποίοι εκκενώνουν τα σπίτια τους, λόγω της πυρκαγιάς, που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, έχουν ανοίξει αίθουσες του σταδίου, οι οποίες διαθέτουν τον απαραίτητο κλιματισμό, ώστε να φιλοξενηθούν οι πολίτες.