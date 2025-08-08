Σε εξέλιξη φωτιά στο Χελιδόνι Ηλείας – Μήνυμα από το 112

0

Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χελιδόνι Ηλείας κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Για το λόγο αυτό εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς τον Πύργο.

Στην περιοχή επιχειρούν 80 πυροσβέστες, με τρία πεζοπόρα τμήματα, 25 οχήματα, καθώς και μέσα που είχε έχει διαθέσει η τοπική αυτοδιοίκηση.

Από αέρος συνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς 6 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Νέο μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα απομάκρυνσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στη περιοχή Χελιδόνι Ηλείας, καθώς εστάλη νέο μήνυμα από το 112, αυτή τη φορά, προς τους κατοίκους των περιοχών Πελόπιο, Καυκωνία και Πλάτανος, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στη περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, που δίνουν μάχη με τις φλόγες, υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες λόγω των ανέμων.