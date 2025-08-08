Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά, η κόρη του πρώην πρωθυπουργού που πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών – Επί 50 λεπτά προσπαθούσαν να την επαναφέρουν

0

Τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης «έχασε» ξαφνικά την 34χρονη κόρη του, Λένα.

Η μεγαλύτερη κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας, υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και τελικά κατέληξε από ανακοπή. Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, και εγγονή του σπουδαίου καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος μάλιστα είχα διατελέσει διευθυντής στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 34χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το απόγευμα η Λένα εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στον Ευαγγελισμό.

Εκεί έγινε καρδιολογικός έλεγχος, και καθώς λαμβανόταν το ιστορικό της – χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα- υπέστη ανακοπή. Οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά, βρίσκονταν στο πλευρό της μέχρι της τελευταία στιγμή. Οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Η Λένα Σαμαρά αποφοίτησε το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών. Σε εκείνη την γενιά αποφοίτων ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου, κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος – πρωτότοκος γιο του Θεόδωρου και της Γιάννας Αγγελοπούλου – , ο Κωνσταντίνος Λιάπης- γιος του Μιχάλη Λιάπη – η Παυλίνα Βουλγαράκη, κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη, η Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, κόρη του Γεράσιμου Αρσένη και της Λούκα Κατσέλη, η Άννα Ιόλη Πρετεντέρη κόρη του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη.

Η Ελένη Δανάη Σαμαρά – όπως ήταν ολόκληρο το όνομά της- φοίτησε ως πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, ακολουθώντας το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της Γεωργίας, παρά το πολιτικό προφίλ του πατέρα της. Είχε πάρει το όνομά της από την Ελένη – Λένα Ζάννα.

Όσοι γνώριζαν την 34χρονη Λένα, είχαν μόνο τα καλύτερα λόγια να πουν για τον λαμπερό χαρακτήρα της, την παιδεία και τους τρόπους της. Η ίδια απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, οι περισσότερες ωστόσο ήταν στο πλευρό του πατέρα της, για τον οποίο είχε μεγάλο θαυμασμό.

Η αδυναμία της Λένας Σαμαρά ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-HeartPartnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Το 2009, ήταν στο πλευρό του πατέρα της όταν ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και αργότερα, όταν ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

Επτά χρόνια μετά τη γέννηση της Λένας, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά απέκτησαν και έναν γιο, τον 28χρονο Κώστα.

Η 34χρονη κρατούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή.

Σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις

Η Λένα απέφευγε τις δημόσιες εκδηλώσεις, όμως μια από τις σπάνιες εμφανίσεις της σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2009, όταν συνόδευσε τους γονείς της στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο.

Η πιο πρόσφατη δημόσια παρουσία της ήταν το 2019 στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία», όπου βρέθηκε στο πλευρό των γονιών της.