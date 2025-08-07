Προσάραξη φέρι μποτ σε ξέρα στα Νέα Στύρα: «Κόλλησαν τα πηδάλια» φέρεται να υποστήριξε ο καπετάνιος – Δύσκολη η μεταφορά του πλοίου

0

Την Παρασκευή απολογείται ο 62χρονος

Σε τεχνικό πρόβλημα φέρεται να απέδωσε ο καπετάνιος του «Παναγία Παραβουνιώτισσα» την προσάραξη του φέρι μποτ χθες σε ξέρα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Νέων Στύρων, στην Εύβοια.

Ο 62χρονος πλοίαρχος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κόλλησαν τα πηδάλια. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν είδε την ξέρα.

Σημειώνεται ότι ο ανακριτής διέταξε την κράτηση του πλοιάρχου του φέρι μποτ, για πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

Θα κρατηθεί στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας μέχρι τις 8 Αυγούστου, οπότε και θα πάει εκ νέου στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Εν τω μεταξύ, όσο οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, στο σημείο που βρίσκεται το φέρι μποτ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενοι έλεγχοι προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια η διαδικασία αποκόλλησης.

Η διαδικασία αποκόλλησης έχει ανατεθεί σε εταιρεία, όμως ακόμα δεν έχει κατατεθεί σχέδιο αποκόλλησης και ναυαγιαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες η απόπειρα αποκόλλησης θα ξεκινήσει αφού κατατεθεί το σχέδιο.

Στο σημείο βρίσκονται, ρυμουλκά, δύο πλοία του Λιμενικού καθώς και ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης.

Παράλληλα, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύτες επιχειρούν υποθαλάσσιες εργασίες και γίνονται προσπάθειες μετακίνησης των οχημάτων στο εσωτερικό του πλοίου, ώστε να ανυψωθεί η πλώρη.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Στύρων, Νίκος Δρακόγιαννης, δήλωσε στο evima.gr ότι τεχνικοί έχουν ήδη επιβιβαστεί στο φέρι μποτ για να εκτιμήσουν τη ζημιά, ενώ αναμένεται και η γνωμάτευση ναυπηγού για πιθανές επισκευές πριν την αποκόλληση και μεταφορά του πλοίου στο λιμάνι.

Ρήγμα 20 μέτρων εντόπισαν οι δύτες στο φέρι μποτ

Για αρκετές ώρες ακόμη αναμένεται να παραμείνει το φέρι μποτ της γραμμής Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα, στο σημείο που προσάραξε αφού όπως μετέδωσε το ΕΡΤNews, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης για να υλοποιηθεί η μεταφορά του προς την ακτή.

Σημειώνεται πως οι δύτες που έπεσαν στο σημείο προκειμένου να δουν το μέγεθος του προβλήματος εντόπισαν ένα ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη μεταφορά.

Σημειώνεται πως ακόμη πολλοί από τους επιβάτες του πλοίου παραμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής, αναμένοντας το πλοίο να φτάσει στη στεριά και εκείνοι με τη σειρά τους να πάρουν ΙΧ αυτοκίνητα και προσωπικά αντικείμενα και να συνεχίσουν το ταξίδι και τις διακοπές τους.

Σοβαρές καταγγελίες από τους επιβάτες

Επιβάτες του πλοίου καταγγέλλουν σοβαρές παραλείψεις κατά τη διάρκεια του περιστατικού, κάνοντας λόγο για πλήρη έλλειψη συντονισμού και ενημέρωσης από το πλήρωμα.

Όπως καταγγέλλουν χαρακτηριστικά: «Κανείς από το προσωπικό δεν μας ενημέρωσε τι είχε συμβεί, ούτε μας βοήθησαν να κατέβουμε στα σκάφη του Λιμενικού». Παράλληλα, για τον καπετάνιο αναφέρουν: «Δεν μας είπε ποτέ τι έγινε και πώς έγινε, ούτε μας έδωσε σαφείς οδηγίες».

Επιπλέον, οι Αρχές διερευνούν το αν τα ραντάρ του πλοίου ήταν ενεργά τη στιγμή του ατυχήματος. Αν αποδειχθεί ότι λειτουργούσαν κανονικά, θα τίθεται σοβαρό ζήτημα για το γιατί δεν εντοπίστηκε εγκαίρως η προσέγγιση στην ξέρα.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Ναυτιλίας, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε μεταξύ άλλων, ενημέρωσε τον αρμόδιο εισαγγελέα για τη μη ανταπόκριση της πλοιοκτήτριας εταιρείας του «Παναγία Παραβουνιώτισσα» στις προβλεπόμενες ενέργειες αποκόλλησης και ναυαγιαίρεσης, παρότι έχουν ήδη παρέλθει περισσότερες από 14 ώρες από τη στιγμή του συμβάντος.

Το υπουργείο αναφέρει ότι χθες, μόλις συνέβη το ατύχημα, ο πλοίαρχος δεν ενημέρωσε, ως όφειλε, τις αρμόδιες Αρχές για την προσάραξη.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ) του Αρχηγείου Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του, περίπου δέκα λεπτά μετά το συμβάν.

Το χρονικό της προσάραξης

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου των 18:30 από τα Νέα Στύρα προς την Αγία Μαρίνα. Περίπου δέκα λεπτά μετά τον απόπλου, το πλοίο προσάραξε σε ξέρα, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει μικρή κλίση και να ακινητοποιηθεί εν πλω.

Αν και τα πρώτα σκάφη του Λιμενικού έφτασαν περίπου μία ώρα αργότερα, παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη ήταν εκείνα που προσέγγισαν πρώτα και μετέφεραν με ασφάλεια τους 105 επιβάτες στην ξηρά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση μέσω των μεγαφώνων για το τι είχε συμβεί, ενώ αναφέρθηκε πως δεν δόθηκαν σε όλους τους επιβάτες σωσίβια εγκαίρως. Το Λιμενικό διεξάγει πλήρη έρευνα για το περιστατικό, με πολλά ερωτήματα να παραμένουν ανοιχτά τόσο για τα αίτια της πρόσκρουσης όσο και για την καθυστέρηση της αντίδρασης.