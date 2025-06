Στο Άγιο Όρος ο Μελ Γκίμπσον

Στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος βρίσκεται ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ θα παραμείνει στην ιστορική μονή για λίγες ημέρες, στο πλαίσιο πνευματικής του απομόνωσης.

Mel Gibson visits Serbian orthodox monastery Hilandar on Mount Athos in Greece 🇬🇷 on the eve of Serbian holiday Vidovdan ☦️ pic.twitter.com/6Jw95aTHNu

— Based Serbia (@SerbiaBased) June 27, 2025