H Ώρα της Γης για το 2025 έφτασε και έτσι σήμερα, Σάββατο 22/3 στις 20:30 σβήνουμε τα φώτα για μια ώρα.

Για το 2025, το WWF Ελλάς αφιερώνει την «Ώρα της Γης» στη θάλασσα, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχει για τη χώρα μας.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία, ξεκίνησε το 2007 και απευθύνει κάλεσμα στους συμμετέχοντες να «πατήσουν παύση» στις δραστηριότητές τους, να σβήσουν τα φώτα και να αφιερώσουν λίγο χρόνο στον πλανήτη.

#EarthHour – an hour dedicated to mother Earth 🌏

Imagine the impact of a global collective effort of switching off lights for an hour – reduced energy consumption, reduced emissions and a brighter future.

Let's switch off all non-essential lights from 8.30 PM to 9.30 PM today… pic.twitter.com/gB2bpyMFLs

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 22, 2025