Συγκλονίζει η εικόνα της καμμένης γης που κατέγραψε ο δορυφόρος στην Κορινθία – Έγιναν στάχτη περίπου 65.000 στρέμματα

Η πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Κορινθία επηρέασε περίπου 65.000 στρέμματα μέχρι και το πρωί της Τρίτης 1 Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται όλες οι πυρκαγιές που έχουν επηρεάσει την Π.Ε. Κορινθίας από το 2010 μέχρι και σήμερα. Η φετινή πυρκαγιά είναι η μεγαλύτερη αυτής της περιόδου. Επιπλέον, από το 2010 μέχρι φέτος οι μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή έχουν κάψει συνολικά περισσότερα από 180.000 στρέμματα, επιφάνεια η οποία αντιστοιχεί στο 8% της συνολικής επιφάνειας της Π.Ε. Κορινθίας.

Εντωμεταξύ, το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus, έδωσε στη δημοσιότητα εικόνα που κατέγραψε ο δορυφόρος, στην οποία φαίνονται οι πυκνοί καπνοί.

In this #Sentinel3 image from 1 October 2024, smoke from the fire near Corinth is visible.

Just 2 days earlier, a wildfire broke out in the Peloponnese 🇬🇷, prompting the evacuation of several villages. 350 firefighters were dispatched to battle the blaze.https://t.co/pOktiYPTPL pic.twitter.com/W4WdyFaNQg

— Copernicus EU (@CopernicusEU) October 2, 2024