Η νύχτα της κολάσεως στην Αττική: Πολλαπλά τα μέτωπα σε Γέρακα, Πεντέλη, Βριλήσσια – Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα

Μάχη με τις φλόγες για δεύτερη νύχτα δίνουν πάνω από 700 πυροσβέστες και δασοκομάντος στη βορειοανατολική Αττική, οι κάτοικοι της οποίας δοκιμάζοντας για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια. Το πύρινο μέτωπο, άλλοτε ως ενιαίο και άλλοτε ως διάσπαρτες εστίες, εκτείνεται από τον Μαραθώνα και της Αφίδνες, κοντά στην Εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, έως τα Άνω Βριλήσσια και τον Γέρακα.

Η εικόνα στο σύνολο της πύρινης περιμέτρου είναι βελτιωμένη, ωστόσο παραμένουν τρία μεγάλα μέτωπα σε εξέλιξη, τα οποία εξελίσσονται σε κατοικημένες περιοχές, ή κοντά σε αυτές. Πρόκειται για την περιοχή της Πεντέλης (Νέα Πεντέλη και Νταού Πεντέλης, τον Γέρακα, όπου ξέσπασε μέτωπο στη Ραπεντώσα και στα Άνω Βριλήσσια, όπου οι φλόγες έφτασαν στην κορυφογραμμή της Πεντέλης, περνώντας ακόμη και μέσα από τον περίμετρο του Αστεροσκοπείου.

Ενεργό μέτωπο υπάρχει και στον Μαραθώνα, δίπλα στη λίμνη και στο Άνω Σούλι, όπου σημειώθηκε αναζωπύρωση.

Οι εκατοντάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος δίνουν τιτάνια μάχη να κρατηθεί η φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές, να μην κατέβει πιο χαμηλά, καθώς σε αυτήν την περίπτωση η κατάσταση θα βγει παντελώς εκτός ελέγχου.

Ένα μεγάλο πρόβλημα στο οποίο οι πυροσβέστες καλούνται να βρουν λύσεις, είναι οι μικρές διάσπαρτες εστίες σε μία τόσο μεγάλη περίμετρο του μετώπου, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε νέες μεγάλες εστίες λόγω των ανέμων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι στην περιοχή της Αττικής θα εξασθενήσουν στη διάρκεια της νύχτας, από το πρωί ωστόσο θα ενισχυθούν εκ νέου έως και στα έξι μποφόρ. Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από την Τρίτη το βράδυ, ενώ την Τετάρτη θα κυμανθούν στα 2-3 μποφόρ. Από την Πέμπτη αναμένουμε εκ νέου ενίσχυση των ανέμων.

Η φωτιά στην Αττική έχει κάψει μέχρι στιγμής περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης, με το έργο της Πυροσβεστικής να είναι ιδιαίτερα δύσκολο, ειδικά λόγω των δυνατών ανέμων.

Το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου συγκέντρωσε τα δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2, που πέρασε πάνω από τη χώρα μας το πρωί της Δευτέρας 12ης Αυγούστου 2024.

Έτσι, δημοσίευσε μια εικόνα που δείχνει σε υψηλή ανάλυση τη μεγάλη περιοχή που επηρεάστηκε από τη δασική πυρκαγιά καθώς και τα ενεργά μέτωπα, που προσεγγίζουν σχεδόν την οικιστική ζώνη του λεκανοπεδίου.

Επιπλέον, δορυφορικές παρατηρήσεις υψηλής ανάλυσης (375 m) από το σύστημα FIRMS (Fire Information for Resource Management System) της NASA δείχνουν τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από δορυφόρους πολικής τροχιάς κατά τις πρώτες πρωινές ώρες (03:00, Εικόνα 1) και το μεσημέρι (13:00, Εικόνα 2) της Δευτέρας 12ης Αυγούστου 2024.

Τα θερμά σημεία της πυρκαγιάς που ανιχνεύθηκαν από δορυφόρους πολικής τροχιάς μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (03:00 π.μ. – Δευτέρα 12 Αυγούστου 2024):

Η εξάπλωση των θερμών σημείων από την περιοχή του Βαρνάβα έως… [δίνεται μια περιγραφή που έχει φτάσει νότια] αποκαλύπτει τη μεγάλη εξάπλωση της δασικής πυρκαγιάς, η οποία καθοδηγείται κύρια από τους βόρειους/βορειοανατολικούς ανέμους και τη μεγάλη ξηρότητα της βλάστησης που επιταχύνει τη διάδοση της φωτιάς, ενισχύει το θερμικό της φορτίο (ειδικά σε περιοχές όπου η διαθέσιμη προς καύση βλάστηση είναι υψηλή) και συνεισφέρει στην εκδήλωση πυκνών κηλιδώσεων (παραγωγή καυτρών, μεταφορά τους από τον άνεμο, εναπόθεση σε άκαυτη βλάστηση και έναρξη νέων εστιών).

Τα θερμά σημεία της πυρκαγιάς που ανιχνεύθηκαν από δορυφόρους πολικής τροχιάς μέχρι και το μεσημέρι (13:00 Δευτέρας 12 Αυγούστου 2024):

Επίσης, ο EUMETSAT, ευρωπαϊκός, επιχειρησιακός, δορυφορικός οργανισμός για την παρακολούθηση του καιρού, του κλίματος και του περιβάλλοντος από το διάστημα, δημοσίευσε στην πλατφόρμα «Χ» ένα βίντεο με την εξάπλωση της φωτιάς στην Αττική το χρονικό διάστημα από τις 11.00 έως τις 17.30 της Δευτέρας (12/8).

Intense #wildfires 🔥 have broken out north of #Athens, seen here by our MTG-I1 satellite yesterday 11.08.

Fire hotspots & thick smoke plume visible from space between 11:00 - 17:30 UTC.

Evacuations are in place as emergency workers try to keep fires under control. #ClimateCrisis pic.twitter.com/cGOBj3axqv

— EUMETSAT (@eumetsat) August 12, 2024