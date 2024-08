Δραματικές ώρες λόγω των πυρκαγιών στην Αττική: Νέα μηνύματα του 112 για Νέα και Παλαιά Πεντέλη, Πάτημα Χαλανδρίου και Πάτημα Βριλησσίων

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η πολυμέτωπη πυρκαγιά που κατακαίει τη βορειοανατολική Αττική από τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής. Στις 13:10 περίπου το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Αυγούστου, οι κάτοικοι στη Νέα Πεντέλη έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το Χαλάνδρι.

Υπενθυμίζεται ότι στις 05:00 τα ξημερώματα είχε σταλεί μήνυμα με την οδηγία στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Βριλήσσια.

Σε έκτακτη ενημέρωση νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη σε δύο μέτωπα: στην Καλλιτεχνούπολη και στο Γραμματικό. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη πως η εικόνα είναι καλύτερη σε Διόνυσο και Βαρνάβα.

Εικόνες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ έδειχαν τις φλόγες να έχουν φτάσει σε σπίτια στην Νταού Πεντέλης. Πληροφορίες που μετέδωσε το ίδιο κανάλι ανέφεραν πως σπίτια καίγονταν και στην περιοχή Διώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, τα κυριότερα μέτωπα αυτήν την ώρα είναι τα εξής:

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το μέτωπο στη Νέα Μάκρη, ενώ, όπως τόνισε νωρίτερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, βελτιωμένη είναι η εικόνα σε Διόνυσο, Βαρνάβα και Μικροχώρι.

Σε όλα τα μέτωπα επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και πολλά εναέρια μέσα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 685 πυροσβέστες, 27 ομάδες δασοκομάντος, 190 οχήματα και 32 εναέρια μέσα (17 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα).

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, από χθες το βράδυ έως σήμερα αστυνομικοί που συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής έχουν προχωρήσει σε πάνω από 250 απεγκλωβισμούς ατόμων από τις πληγείσες περιοχές της Αττικής. Ειδικότερα, επιχειρούν 380 αστυνομικοί με 77 οχήματα, 36 δίκυκλα, 3 λεωφορεία και 4 βαν.

14:11: Εκκενώνονται Νέα Πεντέλη, Παλαιά Πεντέλη, Πάτημα Χαλανδρίου, Πάτημα Βριλισσίων

14:02: Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στους εξής δρόμους:

1) Είσοδος οικισμού Βαρνάβα.

2) Λεωφόρος Μαραθώνος, από την οδό Μ. Αλεξάνδρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λίμνη Μαραθώνα.

3) Μαντά και Καπανδριτίου στο ρεύμα προς Βαρνάβα.

4) Έξοδος χωριού Γραμματικού.

5) Λεωφόρος Διονύσου, θέση Ανατολή.

6) Λεωφόρος Μαραθώνος και Αναπαύσεως.

7) Λεωφόρος Μαραθώνος και Εχετλού.

8) Λεωφόρος Διονύσου και Αγ. Ιωάννου.

9) Κόμβος Αγ. Στεφάνου.

10) Λεωφόρος Διονύσου και Δημοκρατίας.

11) Βασιλέως Γεωργίου Β’ και Ιπποκράτους.

12) Κλεισθένους και Αναπαύσεως.

13) Πεντέλης και Αναπαύσεως.

14) Πλατεία Παλαιάς Πεντέλης.

15) Ελαιώνων και λεωφόρο Μαραθώνος.

16) Ελ. Βενιζέλου και λεωφόρο Μαραθώνος.

17) Κύπρου και λεωφόρο Μαραθώνος.

18) Χρ. Αδαμοπούλου και λεωφόρο Μαραθώνος.

19) Λεωφόρο Διονύσου και λεωφόρο Μαραθώνος.

20) Ξενίας και Αγ. Παντελεήμονος.

21) Λ. Διονύσου στο ύψος του γηπέδου Διονύσου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Διόνυσο.

22) Μιαούλη και Κολοκοτρώνη.

23) Σουλίου και Δημοκρατίας.

24) Σουλίου και λεωφόρο Μαραθώνος.

25) Λεωφόρο Μαραθώνος και Δημοκρατίας.

13:42: Με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη, εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βορειοανατολική Αττική, και κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), όλοι οι σημερινοί προγραμματισμένοι κατάπλοι και απόπλοι επιβατηγών πλοίων από και προς το λιμάνι της Ραφήνας θα εκτρέπονται προς το λιμάνι του Λαυρίου.

Η αποεπιβίβαση επιβατών και οχημάτων θα γίνεται στο λιμάνι του Λαυρίου προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο οι επιβάτες και να διευκολυνθούν οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

13:39: Οι επιχειρήσεις εκκένωσης συνεχίζονται και από αστυνομικούς. «Σε περίπτωση εκκένωσης οικισμών, ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Για τη ασφάλειά σας και τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων, μην επιχειρείτε να επιστρέψετε σε περιοχές που έχουν ήδη καεί», τονίζει η Ελληνική Αστυνομία και δημοσιεύει ένα βίντεο με τον απεγκλωβισμό πολιτών.

«Κέντρο, τους έχουμε βάλει σε όχημα και προσπαθούμε να τους διώξουμε» ακούγονται οι αστυνομικοί να διαβιβάζουν προς τους συναδέλφους τους.

13:24: Ενίσχυση από τη Ρουμανία στην Ελλάδα

Fighting day&night against 🔥wildfires that rage #Attica region. 40 🇷🇴 firefighters&vehicles are deployed alongside their 🇬🇷 colleagues in a spirit of 🇪🇺 #solidarity& a continous effort to abate the flames.@IGSU_URGENTE_RO @CivPro_GR @pyrosvestiki @Vkikilias @MAIRomania @eu_echo pic.twitter.com/LPvFdm0KpW

— Embassy of Romania to the Hellenic Republic (@RomaniaInGreece) August 12, 2024