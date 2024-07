Τρεις αναφορές την ημέρα για trafficking – Ένα στα τρία θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι παιδί

0

Η 30η Ιουλίου έχει καθιερωθεί η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων

Η 30η Ιουλίου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων («World Day against Trafficking in Persons»), προκειμένου να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, παγκόσμια, 1 στα 3 θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι παιδί και η πλειονότητα αυτών των παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας είναι κορίτσια.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για την Εμπορία Προσώπων (GLOTIP) του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) τα παιδιά έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τους ενήλικες να αντιμετωπίσουν βία κατά τη διάρκεια της εμπορίας, ενώ παράλληλα η εκθετική αύξηση των διαδικτυακών πλατφορμών εγκυμονεί επιπρόσθετους κινδύνους, καθώς τα παιδιά συχνά συνδέονται και περιηγούνται σε αυτές, χωρίς επαρκή ασφάλεια.

Οι μαθητές – εθελοντές, από το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο «YouSmile», και μέλη της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», είχαν πραγματοποιήσει διαδικτυακή έρευνα που κατεδείκνυε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης και στις Εφαρμογές Ανώνυμων συνομιλιών και γενικότερα στο διαδίκτυο.

Ειδικότερα:

Δημιουργήθηκαν τρεις (3) υποθετικοί χαρακτήρες, που υποδύθηκαν οι μαθητές και είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 15 έτη

Υλοποιήθηκαν 88 συνομιλίες, γνωρίζοντας ότι μιλάνε με ανήλικη, και συνέχισαν τη συνομιλία οι 51 χρήστες (58%), με μέσο όρο ηλικίας τα 37 έτη

14 χρήστες (16%) με μέσο όρο ηλικίας τα 41 έτη, σεξουαλικοποίησαν τη συζήτηση, grooming ή πίεσαν για αποστολή φωτογραφικού υλικού

Από τις 14 συνομιλίες: σε 5 (35%) έγινε grooming, σε 2 (14%) υπήρχε πίεση αποστολής φωτογραφικού υλικού της ανήλικης, σε 2 (14%) στάλθηκε άσεμνο υλικό στην ανήλικη και στις υπόλοιπες 5 (35%) υπήρχε σεξουαλικοποίηση.

Συμπερασματικά, 1 στις 6 συνομιλίες με ενήλικους χρήστες που πραγματοποιήσαμε, με μέσο όρο ηλικίας τα 41 έτη, προχώρησε σε σεξουαλικοποίηση της συζήτησης, ή κάποια μορφή συνομιλίας, παραβιαστική για τα παιδιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα Στατιστικά Στοιχεία για το Α’ Εξάμηνο 2024 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

Διαχειρίστηκε 83.580 κλήσεις στις 4 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας (1056, 116000, 116111, 1017)

Υποστήριξε 571 παιδιά που ενεπλάκησαν σε περιστατικά trafficking

Προχώρησε σε επιτόπιες για 126 παιδιά, που διέτρεχαν άμεσα κίνδυνο

Τα παιδιά μπορούν να υποβληθούν σε διάφορες μορφές εμπορίας, συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής εργασίας, του εγκλήματος, της σεξουαλικής κακοποίησης και της διαδικτυακής διάδοσης ακατάλληλων εικόνων κ.ά., ενώ ορισμένα στρατολογούνται επίσης σε ένοπλες ομάδες.

Ο Οργανισμός έχει σταθερή συνεργασία με το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), τις Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές, τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, υπηρεσίες και Οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών στο πεδίο της πρόληψης και της καταπολέμησης του φαινομένου. Οι Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης είναι διασυνδεδεμένες με τη Γραμμή Βοήθειας και Υποστήριξης SAWA στην Παλαιστίνη, μέλος του διεθνούς Δικτύου Γραμμών Βοήθειας και Υποστήριξης Child Helpline International (CHI) και εξυπηρετεί τη διερμηνεία αραβόφωνων προσώπων στη χώρα μας.

Το «Χαμόγελο» βρίσκεται στη διάθεση του κοινού σε 24ώρη βάση, δωρεάν, όλο τον χρόνο, σε γιορτές, αργίες και έντονα καιρικά φαινόμενα με:

-Γραμμές Υποστήριξης & Βοήθειας διαθέσιμες καθημερινά, όλο το 24ωρο, με δωρεάν κλήση και στελεχωμένες με Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους (Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000, Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111, Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους ενήλικες 1017)

-Επιτόπια Παρέμβαση για Παιδιά που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο με ασφαλή μεταφορά, συνοδεία Κοινωνικού Λειτουργού ή Ψυχολόγου και οχήματα άμεσης Επέμβασης του, σε προστατευμένο περιβάλλον, καθώς και συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

-Chat 1056 για επικοινωνία με αποστολή μηνυμάτων

-Missing Alert App. Εφαρμογή σχεδιασμένη για το «Χαμόγελο» από την COSMOTE που δίνει δυνατότητα στους πολίτες να συμβάλλουν σε πραγματικό χρόνο σε έρευνες εντοπισμού αγνοουμένων μέσω εφαρμογής στο κινητό τους, αλλά και για να προστατεύσουν προληπτικά παιδιά κι ενήλικες με υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης.

-GMCNgine: Μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα όπου αναρτώνται πληροφορίες και φωτογραφίες εξαφανισμένων παιδιών, έχουν πρόσβαση οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι διωκτικές αρχές, και γίνεται αναζήτηση και αναγνώριση σε βάσεις δεδομένων και στο deep & dark web. Κινητοποιεί διασυνοριακά όλες τις αρμόδιες Αρχές για τον εντοπισμό των παιδιών και τη δίωξη των δραστών. Δείτε Video εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=uFMpzDK880s&t=2s

-Προγράμματα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης εγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε Μαθητές/τριες αλλά και σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και Εκπαιδευτικών.

-Συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και με τον Ειδικό Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων.

Στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της εμπορίας, ο Οργανισμός συμμετέχει ενεργά και συνεργάζεται με:

-Την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (EU Civil Society Platform Against THB) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013)

-Την Ηλεκτρονική πλατφόρμα του United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012)

-Τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) (Organization for the Security and Cooperation in Europe-OSCE).

-Το EUAA (European Union Agency for Asylum) και τη συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ευαλωτότητα προσφύγων και μεταναστών, την Επιτροπή για τη Μετανάστευση του INGO Conference του Συμβουλίου της Ευρώπης

-Το Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children-ICMEC)

-Την συμμαχία WeProtect Global Alliance to end child sexual exploitation online

Το «Χαμόγελο» συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις του Alliance για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (OSCE Alliance for the Combat of Trafficking in Human Beings) στη Βιέννη, σε συμπληρωματικές συναντήσεις για την εμπορία παιδιών, αλλά και στις συναντήσεις Human Dimension Meetings on Trafficking in Human Beings που συνδιοργανώνει ο ΟΑΣΕ και το Γραφείο του για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR).

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τα δέκα (10) Κέντρα Δράσης που λειτουργεί Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση των παιδιών, Γραμμές Υποστήριξης & Βοήθειας (1056, 116111, 116000, 1017) Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών & Νέων, Σπίτια Φροντίδας, Κέντρο για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια, Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, Κέντρο για τη Βία και τον Εκφοβισμό Bullying, Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις παιδιών και Ενηλίκων, Ακαδημία Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Smile Academy, με τους εξειδικευμένους Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς του, θα συνεχίσουν να δίνουν αγώνα για να προστατέψουν κάθε παιδί, ώστε να έχει το Χαμόγελο που του αξίζει.