Μεγάλη φωτιά στον Ωρωπό: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Το σημείο είχε καεί στο παρελθόν και ήταν σε φάση αναγέννησης

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Συκάμινο Ωρωπού.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 14:40 κατευθύνεται αντίθετα από τον οικισμό και δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική παρότι το σημείο έχει καεί στο παρελθόν, έχει πλέον αναγεννηθεί πλήρως με αποτέλεσμα να υπάρχει πυκνή φυτοκάλυψη. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 73 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 16 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Συκάμινο Ωρωπού καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number

📌 #Oropos

🆘 Wildfire 🔥 in the #Sykamino area, #Oropos

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/E7QfaA7YbC

— 112 Greece (@112Greece) July 22, 2024