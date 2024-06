Το ΟΑΚΑ «χόρεψε» στον ρυθμό των Coldplay – Βίντεο και φωτογραφίες από τη μεγάλη συναυλία

Το ΟΑΚΑ σείστηκε χθες το βράδυ στον ρυθμό των Coldplay, στην πρώτη συναυλία του βρετανικού συγκροτήματος στη χώρα μας. Ακολουθεί η δεύτερη και τελευταία απόψε.

«Είμαστε ευγνώμονες», προσπάθησε να πει κάποια στιγμή χθες το βράδυ στα ελληνικά ο τραγουδιστής Κρις Μάρτιν, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.

The biggest party in Europe is now happening in Atnens! #ColdplayAthens pic.twitter.com/tNoPrzvWFg

— Vasileios Margaritis, PhD, MSc, DDS (@v_margar) June 8, 2024