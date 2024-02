Εκδήλωση του υπουργείου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με θέμα τη φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη

0

Θα γίνει στις 26 Φεβρουαρίου

Το υπουργείο Δικαιοσύνης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα «Justice Closer to children and their families» με τον διακριτικό τίτλο «JUST Closer», το οποίο αποσκοπεί να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του Ποινικού Δικαίου της Ε.Ε. Το πρόγραμμα, εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2016/800, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα σε ποινικές διαδικασίες, αφού λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις και τις απόψεις των παιδιών. Επίσης, προωθεί την ενεργό συμμετοχή τους, ενισχύοντας, παράλληλα και τις δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται με τα παιδιά και για τα παιδιά.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί για την υλοποίηση του προγράμματος, διοργανώνουν στις 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12.30-15.30, σχετική εκδήλωση στο χώρο του Αμφιθεάτρου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αντικείμενο το «ρόλο της Φιλικής Δικαιοσύνης, υπό το πρίσμα της διεπιστημονικής προσέγγισης ως προς την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας».