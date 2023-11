Στη νεοφασιστική Casa Pound ανήκουν οι 21 Ιταλοί που συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο στην Αθήνα

Στο ιταλικό νεοφασιστικό κίνημα και πρώην πολιτικό κόμμα «Casa Pound» φέρεται πως ανήκουν οι 21 Ιταλοί που συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι 21 ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα για συγκέντρωση ακροδεξιών που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στο Νέο Ηράκλειο, ως εκδήλωση μνήμης για τα δύο μέλη της Χρυσής Αυγής, Μανώλη Καπελώνη και Γιώργο Φουντούλη, που είχαν δολοφονηθεί το 2013 έξω από τα γραφεία του κόμματος στη Λεωφόρο Ηρακλείου.

«21 άτομα από την αντιπροσωπεία του CasaPound Italia, που μετέβη στην Αθήνα για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου και του Μανώλη, σταματήθηκαν από την τοπική αστυνομία και τα επιβίβασαν σε θωρακισμένα αυτοκίνητα χωρίς να λάβουν καμία εξήγηση. Αυτή τη στιγμή, έχουν οδηγηθεί σε αστυνομικό τμήμα, όπου και αναμένουν εξηγήσεις», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της οργάνωσης.

«Είναι απαράδεκτο να σταματούν και να συλλαμβάνουν 20 άτομα τα οποία μόλις είχαν κατέβει από το αεροπλάνο, για να συμμετέχουν σε εκδήλωση μνήμης προς τιμήν δύο νέων ανθρώπων που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ», δήλωσε ο Τζιανλούκα Ιανόνε, πρόεδρος της CasaPound Italia, επικεφαλής της αντιπροσωπείας που βρέθηκε στην Αθήνα και ένας εκ των 21 που σταμάτησε η Αστυνομία.

«Η παρέμβαση της Αστυνομίας ήταν αυθαίρετη, χωρίς λογική και περιελάμβανε δυσανάλογα ισχυρή δύναμη αστυνομικών. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η αδικαιολόγητη πράξη καταστολής δεν θα μας εμποδίσει από το να τιμήσουμε τη μνήμη των δύο νέων που δολοφονήθηκαν βίαια», αναφέρεται επίσης.

The leader of the italian fascist movement CasaPound with the leader of the greek nazi party GoldenDawn #antireport pic.twitter.com/6ZZxpO8SWJ

— ★BILLakos★ (@billaros) September 7, 2015