Σεισμός 3,7 Ρίχτερ έγινε αισθητός στην Αττική

Σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική στις 06:33 το πρωί της Παρασκευής (13/10). Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βραυρώνας.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο κάνει λόγο για 3,9 Ρίχτερ και επίκεντρο 32 χιλιόμετρα ανατολικά της Αθήνας, 9 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Αρτέμιδας.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 6 sec ago in #Greece (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/o2owbpLNE5

— EMSC (@LastQuake) October 13, 2023