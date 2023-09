Σοκαριστικό δυστύχημα με την ελληνική αποστολή στη Λιβύη – Νεκροί τρεις στρατιωτικοί και 2 αγνοούμενοι

Ένα σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες την ώρα που η ελληνική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας βρισκόταν στη Λιβύη για να βοηθήσει τους πλημμυροπαθείς. Τρία μέλη της έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμα αγνοούνται, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για 7 Έλληνες στρατιωτικούς σοβαρά τραυματίες.

Το λεωφορείο που μετέφερε τα μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής από το αεροδρόμιο της Βεγγάζης στον χώρο όπου συγκεντρώνεται η διεθνής βοήθεια, συγκρούστηκε με όχημα που κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση, όπως έγινε γνωστό.

Σύγχυση πάντως επικράτησε με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ που έκανε λόγο για ελαφρά τραυματίες, καθώς στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής έβγαλε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για τραυματισμό στελεχών χωρίς να διευκρινίζει αριθμό, όπως σημειώνει σε ρεπορτάζ του ο τηλεοπτικός σταθμός Mega.

Στα διεθνή ΜΜΕ κυκλοφόρησε η είδηση ότι είναι νεκροί 4 Έλληνες στρατιωτικοί. Μετά από αρκετές ώρες συνεχών τηλεφωνημάτων με το προξενείο στη Βεγγάζη, και σε μία αγωνιώδη προσπάθεια να διευκρινιστούν οι συνθήκες και το τι ακριβώς συνέβη, βγήκε λίγο μετά τις 12 το βράδυ ανακοίνωση που έκανε λόγο για 3 νεκρούς και 2 αγνοούμενους. Η ανακοίνωση, επεσήμανε δε, ότι θα βγει νεότερη ανακοίνωση.

Επισημαίνεται πως η Λιβύη έχει χτυπηθεί επίσης από την κακοκαιρία Daniel αφήνοντας πίσω της χιλιάδες νεκρούς και ολόκληρες πόλεις κατεστραμμένες. Η αποστολή πήγαινε ως βοήθεια στους πλημμυροπαθείς και αποτελείτο κυρίως από στρατιωτικούς γιατρούς και μηχανικούς.

Στο C-130 της ελληνικής αποστολής υπήρχαν ακόμη τουλάχιστον 2 τόνοι από τρόφιμα και φάρμακα, ως βοήθεια προς τους πλημμυροπαθείς.

Η αποστολή μπήκε σε λεωφορείο και βγαίνοντας προς την Εθνική Οδό για να μεταβούν στους τόπους όπου θα διαμοιράζονταν, έπεσαν πάνω σε ένα φορτηγό με αποτέλεσμα να τυλιχθεί το λεωφορείο στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας που επικαλείται η ΕΡΤ ήταν σφοδρότατη η μετωπική σύγκρουση στην οποία ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε 19 μέλη της ελληνικής αποστολής, τα 16 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δύο υγειονομικοί κι ένα στέλεχος των Ειδικών δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους. Σοκάρουν οι εικόνες από τα δύο φλεγόμενα οχήματα, ενώ άνθρωποι κρατούν τα κεφάλια τους και φάρμακα είναι σκορπισμένα παντού.

