Δράμα: Οι ταινίες που συμμετέχουν στο 46ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Φέτος θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 10 Σεπτεμβρίου

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα (13/7) στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας, Γιάννης Σακαρίδης, και ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Γιώργος Δεμερτζής, ανακοίνωσαν τα διαγωνιστικά προγράμματα (Εθνικό, Εθνικό Σπουδαστικό, Διεθνές Σπουδαστικό και Green) της 46ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF), που φέτος θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ παρουσίασαν τη φετινή οπτική ταυτότητα του DISFF και το νεοσύστατο Short Film Hub, στο οποίο ενισχύεται ακόμα περισσότερο η μακρόχρονη συνεργασία του Φεστιβάλ με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Το 46ο DISFF θα προβάλλει συνολικά 67 ελληνικές ταινίες σε όλα τα διαγωνιστικά του προγράμματα, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε εθνική, και στην πλειονότητά τους παγκόσμια, πρεμιέρα. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό πριν λίγες μέρες, οι ταινίες που θα αποσπούν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα τής διοργάνωσης κάθε Σεπτέμβριο, θα εξασφαλίζουν αυτόματα το πολυπόθητο "εισιτήριο" για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ.

Τη συνέντευξη Τύπου άνοιξε η Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία, εκπροσωπώντας το ΥΠΠΟ, δήλωσε: «Χαιρόμαστε να βλέπουμε τον θεσμό να μεγαλώνει. Το ΥΠΠΟ υπήρξε ανέκαθεν θερμός υποστηρικτής της γιορτής των μικρομηκάδων. Φέτος υποστηρίζει το Φεστιβάλ Δράμας μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να διασφαλίσει μία σταθερότητα στο Φεστιβάλ, με ποσά που ξεπερνούν τα 800.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ένας καλύτερος προγραμματισμός και η εξωστρέφεια του θεσμού, χωρίς να υπάρχει η ανασφάλεια ανεύρεσης πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου. Με την ένταξή του φέτος στο Ταμείο Ανάκαμψης, το Φεστιβάλ Δράμας αύξησε τον προϋπολογισμό του και εξασφάλισε σταθερή χρηματοδότηση έως τα τέλη του 2025. Αλλά και μετά το 2025 το Υπουργείο θα παραμείνει αρωγός του θεσμού».

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Σακαρίδης, «τα φεστιβάλ αποτελούν σταθερές αξίες στον κινηματογραφικό χώρο, προσφέροντας μια πλατφόρμα για την ανάδειξη νέων ταλέντων, την ανταλλαγή ιδεών και την ενθάρρυνση της δημιουργικής ποικιλίας. Η ομάδα του φεστιβάλ παρακολούθησε και αξιολόγησε πάνω από 3.000 ταινίες και σας καλεί να ανακαλύψουμε μαζί νέες φωνές, να ταξιδέψουμε μαζί σε ανατρεπτικούς κόσμους, και να διεισδύσουμε στην καρδιά της έβδομης τέχνης».

Παίρνοντας τον λόγο, ο πρόεδρος του Φεστιβάλ Δράμας, Γιώργος Δεμερτζής, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην έναρξη αυτής της μοναδικής χρονιάς που ξεκίνησε τη λειτουργία του το Προπτυχιακό Τμήμα Κινηματογραφικών Σπουδών του ΕΑΠ και εργαστήρια σκηνοθεσίας στη Δράμα. «Ένα όνειρο πολλών ετών που έγινε πράξη με τον δήμαρχο Δράμας μπροστάρη αυτής της κατάκτησης. Το Φεστιβάλ Δράμας ως βασικός εμπνευστής, θα αναπτύξει προγράμματα και δράσεις συνέργειας με τη Σχολή, μεγιστοποιώντας το όφελος των εν δυνάμει νέων κινηματογραφιστών» τόνισε. Μιλώντας για τη φετινή διοργάνωση είπε πως «νέες καινοτόμες επιλογές προγραμμάτων και συνεργασίες με σημαντικούς φορείς και ανθρώπους της 7ης τέχνης εντός και εκτός συνόρων, συνθέτουν το 46ο φεστιβάλ και ενισχύουν τη διασύνδεση με τη βιομηχανία του κινηματογράφου και τους νέους του χώρου, τους σπουδαστές από το εξωτερικό και την Ελλάδα στους οποίους δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, αναβαθμίζοντας συνολικά την εικόνα και τη προσφορά του».

Εθνικό Διαγωνιστικό

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα συμμετέχουν 35 ταινίες. Όπως επεσήμανε ο Γιάννης Σακαρίδης, «φέτος παρακολουθήσαμε ταινίες που άγγιξαν βαθιά ψυχολογικά και κοινωνικά θέματα, με έμφαση στη μοναχικότητα, την εγκατάλειψη, την κακοποίηση, την τοξική αρρενωπότητα. Η εξερεύνηση της σεξουαλικότητας και ο σεξισμός καταλαμβάνουν ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής θεματικής των ταινιών, ενώ οι προβληματικές οικογενειακές σχέσεις, ο χωρισμός και η διαχείριση του πένθους μοιάζουν να εμπνέουν για άλλη μια φορά τους δημιουργούς μικρού μήκους. Επιπλέον, είδαμε εξαιρετικές κωμωδίες, πειραματικές ταινίες και στιβαρά ντοκιμαντέρ».

Οι ταινίες:

Ανορθόδοξος, του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου

Με λένε Άντι, των Ανδρέα Βακαλιού, Φίλη Ολσέφσκι

Λευκά Χριστούγεννα 1948, του Αντώνη Βαλληνδρά

Good Girls Club: A Virginity Odyssey, των Λήδα Βαρτζιώτη, Δημήτρη Τσακαλέα

Αντιλόπη, του Αλέξανδρου Βούλγαρη (ΑKA The Boy)

Φῶς ἐκ Φωτός, του Νεριτάν Ζιντζιρία

Αριζόνες, του Γιώργου Ηλιόπουλου

Wings, του Φοίβου Ήμελλου

A piece of liberty, της Αντιγόνης Καπάκα

Τέλη Αυγούστου, της Αντζελίκα Κατσά

Η πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο, της Mαίρης Κολώνια

Αερολίν, του Αλέξη Κουκιά-Παντελή

Super, του Νικόλα Κούλογλου

Διάλεξε χέρι, του Σταύρου Κωστόπουλου

Παρακαλώ περιμένετε, της Καρίνας Λογοθέτη

Midnight Skin, του Μανώλη Μαυρή

Εάν σου πω τις αναμνήσεις μου, της Μαρίας Έλενας Μητροδήμα

Παλίρροια του Γιώργου Μπουγιούκου

À deux voix, της Μάρθας Μπουζιούρη

Αθαλάσσα, της Αργυρώς Νικολάου

L'acqua che passa / Deep Sea, της Κάλλιας Παπαδάκη

Αρκουδότρυπα, των Χρυσιάννας Παπαδάκη, Στέργιου Ντινόπουλου

Firebug, του Αλέξανδρου Παπαθανασόπουλου

Short draft, του Σπυρίδωνα Παπασπύρου

Mailman, του Nicholas G. Pelecanos

Ο κλέφτης, του Matteo Pizzocaro

Μέχρι να με δεις, της Ελεάννας Σαντοριναίου

Τείχη του Χρήστου Σαρρή

Cargo, του Γιώργου Σερβετά

Womb, του Θέμου Σκανδάμη

Buffer Zone, του Σάββα Σταύρου

Δυόσμος, του Αλέξανδρου Γεώργιου Σωτηρόπουλου

Το καλοκαίρι που παρατήρησα για πρώτη φορά τον ήλιο να δύει, του Αστέρη Τζιώλα

Διάβαση, των Αινεία Τσαμάτη, Κατερίνας Μαυρογεώργη

Πλευρά του Παναγιώτη Φαφούτη

Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό

Στο Εθνικό Σπουδαστικό Πρόγραμμα συμμετέχουν 24 ταινίες (μια επιπλέον προβάλλεται εκτός συναγωνισμού). Όπως είπε ο head programmer του σπουδαστικού προγράμματος Παναγιώτης Ιωσηφέλης φέτος οι συμμετοχές ήταν κατά 60% αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, και επιλέχθηκαν ταινίες από 12 σχολές. Η φετινή θεματολογία κινήθηκε γύρω από ζητήματα όπως η κακοποίηση, οι γυναικοκτονίες αλλά και ο αυτοπροσδιορισμός.

Οι ταινίες:

Ημερολόγιο μιας σεξουαλικής μοναξιάς, της Νίνα Αλεξανδράκη

Η Παρέλαση, του Μιχάλη Γαλανόπουλου

Θερμοκήπιο, του Γιώργου Γεωργακόπουλου

Γόος, της Φλώρα Ηλία

Κέτσαπ στη μουστάρδα σου, της Ιφιγένειας Θεοδωρίδου

Days of a lilac summer, της Αριάδνης Αγγελικής Θυφρονίτου Λήτου

Αθήνα, αγάπη μου του Δημήτρη Κεχρή

Ένας πολύ μικρός κύριος, του Γιώργου Κλεάνθους

Το χάος που άφησε πίσω της, του Νίκου Κολιούκου

Scorched earth, της Μαρκέλας Κονταράτου

Γιατί δεν χορεύεις; της Πηνελόπης Μαυροψαρίδη

Ηλίθια διλήμματα, των Μαριάννας Μποζαντζόγλου - Κατερίνας Ρουσιάκη

Little doggie, του Γιώργου Ντούνη

Η θρύλος του Καβάλαγουντ της Μελίνας Ξυπολιτάκη

Οι μονόκεροι υπάρχουν, της Μηλένας Περδικάρη

The knock, της Ισμήνης Πρωίου

Αποχαιρετισμοί, της Σαββίνας Σαμιώτη

Αχινός του Άλεξ Σολτς

Πώς να ανάψεις τσιγάρο χωρίς να καείς, του Κωνσταντίνου Σπανουδάκη

Ενάμισι, του Οδυσσέα Σπυρόπουλου

Τα πουλιά δεν μας κοιτάζουν από τα παράθυρα, της Ειρήνης Ταμπασούλη

Eau en noir, της Βανέσσας Φερλέ

Λου, της Αντονίνας Φρόκου

Ποτίστρα, του Φοίβου Χαλκιόπουλου

Δηκεοσινη, των Άγγελου Μπαράι, Νικήτα Σιφονιίου [εκτός συναγωνισμού]

Διεθνές Σπουδαστικό

Στο Διεθνές Σπουδαστικό Πρόγραμμα συμμετέχουν 14 ταινίες από 13 χώρες. Όπως ανέφερε ο head programmer του διεθνούς σπουδαστικού προγράμματος Θανάσης Νεοφώτιστος, οι φετινές ταινίες καταπιάνονται με διάφορα κοινωνικά και πολιτικά θέματα, θίγοντας ζητήματα διαφορετικότητας και ανθρώπινων σχέσεων.

Οι ταινίες:

Klette, by Michael Abay, Belgium

Bad kids with saint names, by Vicky Anastasiadou, Greece

Phalène, by Sarah-Anaïs Desbenoit, France

Kokuryo: the untold story of bb. Undas 2019, by Diokko Manuel Dionisio, Philippines

Δ, by Julia Diệp My Feige, Germany

Carp xmass, by Anna Heribanová, Czech Republic

Suitcase, by Saman Hosseinpuor - Ako Zandkarimi, Iran

Xiaohui and his cows, by Xinying Lao, China

Ánima, by Manuel Mateo, Cuba

The things to come, by Santiago Ráfales, Spain

I asked him to take me dancing, by Hillel Rate, Israel

Sea urchin, by Alex Scholz, Greece

Dancing on the grave, by Ana Šiškov, Croatia

Opening night, by Sara Szymanski, Poland

Short and Green

Το διαγωνιστικό πρόγραμμα Short and Green περιλαμβάνει 15 ταινίες από 15 χώρες, που καλύπτουν όλα τα κινηματογραφικά είδη (ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation) και εκφράζουν μια πολυσυλλεκτικότητα αντιλήψεων γύρω από την κλιματική αλλαγή.

This is not a place for you, by Ceyda Aşar, Turkey

A queen, by Benjamin Behaeghel, France

Terra mater, by Kantarama Gahigiri, Rwanda

Bumbumpapá, by Alexis Gómez, Mexico

Fantasmagoría, by Juan Francisco González, Chile

Luthier, by Carlos González Penagos, Colombia

Nool, by May Grosman, Israel

Strangers in the dark, by Perttu Inkilä, Jenni Pystynen, Finland

Bégan, by Maria Jorge, Portugal

Time to live, by Hawar Rehimi, Kurdistan Region of Iraq - Iraq, Islamic Republic of Iran

Happy, by Laura Rindlisbacher, UK

Seagulls scream on the weekend by Maria Stuut, Frederik Stuut, Netherlands

Lumen, by Eirini Tzoulia, Greece

Eina, by Michael Vella, Tommy Vella, Germany

The wheat will not be golden, by Guoxin Wang, China

Το νεοσύστατο Short Film Hub

Φέτος για πρώτη φορά, ξεκινά το Short Film Hub με υπεύθυνη τη Γιάννα Σαρρή, με στόχο να ενώσει όλους τους επαγγελματίες που θα βρεθούν στην Δράμα και να δώσει την ευκαιρία οι συζητήσεις και τα πάνελ να γίνουν αφορμή ώστε οι νέοι δημιουργοί να έρθουν κοντά με αναγνωρισμένους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου και να μάθουν τις αμέτρητες δυνατότητες της τέχνης τους, της προώθησης ενός κινηματογραφικού έργου, την ανάπτυξη του σεναρίου και τη δημιουργία δικτύου επαφών.

Γνωρίστε το ΕΚΚ

Ο κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων Meet the GFC, που θα πραγματοποιηθεί φέτος για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Αγοράς, ενδυναμώνει τους πολύχρονους σταθερούς δεσμούς του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) με το Φεστιβάλ Δράμας. Από την Τρίτη (5/9) έως την Παρασκευή (8/9), στελέχη του ΕΚΚ από όλες τις Διευθύνσεις του θα ενημερώνουν σκηνοθέτες και παραγωγούς για τις δυνατότητες και τους ορίζοντες που ανοίγουν όλα χρηματοδοτικά προγράμματα που αυτό υλοποιεί, αλλά και οι διεθνείς διασυνδέσεις του.

Cinematherapy

Μετά την επιτυχημένη πορεία τού προγράμματος από το 2020 έως σήμερα σε Ελλάδα και εξωτερικό, μια νέα δράση για το πρόγραμμα Cinematherapy με επικεφαλής την ψυχοθεραπεύτρια Ντενίς Νικολάκου, θα υλοποιηθεί από το Φεστιβάλ Δράμας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και την Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού. Η νέα δράση απευθύνεται φέτος για πρώτη φορά στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 30 ετών με σκοπό την δημιουργία 5 μικτών ομάδων των 10 ατόμων η κάθε μία, ανοιχτής ροής, με σταθερή διάρκεια 90 λεπτών και χρόνο συνάντησης σε εβδομαδιαία βάση. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε προκαθορισμένο χρόνο έναρξης και λήξης, από 28/8 έως 30/12/2023.