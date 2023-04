Βίντεο-ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς του αστυνομικού στον αέρα έξω από την ΑΣΟΕΕ

Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή που σημειώνονται πυροβολισμοί έξω από την ΑΣΟΕΕ, καθώς αστυνομικός έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και έριξε στον αέρα τέσσερις φορές.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Twitter από το κινεζικό δίκτυο CGTN Europe και στο στιγμιότυπο ακούγονται τέσσερις πυροβολισμοί, χωρίς να φαίνεται ο αστυνομικός που πυροβολεί, τη στιγμή που η κάμερα καταγράφει κουκουλοφόρους να έχουν βγει στο δρόμο μπροστά από το κτήριο της ΑΣΟΕΕ και να εκτοξεύουν πέτρες. Τότε ακούγεται μια φωνή, που αναφέρει «έβγαλε όπλο», ενώ φαίνεται πως στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας της Πατησίων υπάρχουν αυτοκίνητα. Στη συνέχεια διακρίνεται ένα περιπολικό από εκείνη την πλευρά να σταματάει και ο οδηγός να κάνει μια κίνηση με το χέρι του και τότε ένας αντιεξουσιαστής πετάει μια πέτρα προς το όχημα.

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens #Greece pic.twitter.com/8rhNF1q5DB

— CGTN Europe (@CGTNEurope) April 5, 2023