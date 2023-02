Δεν σβήνουν οι ελπίδες στα χαλάσματα της Τουρκίας, μετά τους φονικούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη χώρα αλλά και τη Συρία.

Ακόμα ένα βρέφος ανασύρθηκε ζωντανό από το κατεδαφισμένο σπίτι του, 90 ώρες μετά την καταστροφή που προκάλεσαν τα Ρίχτερ του τρόμου.

Πρόκειται για ένα μωρό 10 ημερών, το οποίο βγήκε στην επιφάνεια μαζί με τη μητέρα του.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου μοιράστηκε την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ανήρτησε φωτογραφία του μικρού ήρωα.

10-day old Yağız Ulaş has been rescued from the wreckage with his family, 90 hours after the earthquake. pic.twitter.com/fC7eHVb5xT

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) February 9, 2023