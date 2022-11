Dee Dee Bridgewater: Έρχεται η ιέρεια της τζαζ στην Ελλάδα για μία μοναδική συναυλία

0

Η βραβευμένη με Grammy θα τραγουδήσει στις 14 Νοεμβρίου

Την αυλαία της, καθιερωμένης πλέον, σειράς συναυλιών «Cosmos» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ανοίγει τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου στις 20.30 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος μια από τις μεγαλύτερες τζαζ ερμηνεύτριες όλων των εποχών, η Dee Dee Bridgewater.

Στη διάρκεια της πολυσχιδούς καριέρας της, η βραβευμένη με Grammy και Tony ιέρεια της τζαζ και αγαπημένη του αθηναϊκού κοινού, Dee Dee Bridgewater, έχει αναδειχθεί σε παγκοσμίως κορυφαία ερμηνεύτρια, βάζοντας τη μοναδική σφραγίδα της στην ερμηνεία κλασικών κομματιών.

Γεννημένη στο Μέμφις του Τενεσί, η ενασχόλησή της με τη μουσική έμοιαζε προδιαγεγραμμένη, λόγω της μεγάλης μουσικής παράδοσης της γενέτειράς της, αλλά και λόγω του πατέρα της που ήταν τρομπετίστας της τζαζ. Στη δισκογραφία μπήκε το 1974 με το «Afro Blue» και, σε αυτά τα σχεδόν 50 χρόνια που ακολούθησαν, έχει κυκλοφορήσει είκοσι άλμπουμ κάνοντας παράλληλα κι αναρίθμητα guest σε δίσκους ονομάτων όπως ο Roy Ayers, ο Ray Brown κι ο Christian McBride.

Έχει τιμηθεί με τρία βραβεία Grammy, με πιο πρόσφατο εκείνο του Καλύτερου Τζαζ Φωνητικού 'Αλμπουμ για το «Eleanora Fagan (1915-1959): To Billie With Love From Dee Dee». Σε όλη της τη σταδιοδρομία, η Bridgewater πάντα γεφύρωνε διαφορετικά μουσικά είδη. Απέκτησε την πρώτη επαγγελματική της εμπειρία ως μέλος της θρυλικής μπάντας Thad Jones/Mel Lewis Big Band και στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 έδωσε παραστάσεις πλάι σε μεγάλα ονόματα της αμερικανικής τζαζ όπως οι Max Roach, Sonny Rollins, Dexter Gordon και Dizzy Gillespie. Μετά από μια σύντομη ενασχόλησή της με την ποπ μουσική στη δεκαετία του 1980, μετακόμισε στο Παρίσι και έστρεψε την προσοχή της και πάλι στην τζαζ, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Bridgewater άρχισε να κάνει η ίδια την παραγωγή των άλμπουμ της, με πρώτο το «Keeping Tradition (Polydor/Verve)» το 1993, ενώ το 2006 ίδρυσε την ετικέτα DDB Records όταν προσελήφθη ως παραγωγός στον όμιλο Universal Music. Με παραγωγό πάντα την ίδια, όλα τα άλμπουμ της έτυχαν θερμής υποδοχής από κριτικούς και κοινό, και σχεδόν όλα υπήρξαν υποψήφια για Grammy, με το εξαιρετικά επιτυχημένο «Dear Ella» -άλμπουμ- αφιέρωμα στην Ella Fitzgerald- να βραβεύεται με δύο. Παράλληλα, η Bridgewater δραστηριοποιήθηκε και στο μουσικό θέατρο, κερδίζοντας βραβείο Tony για τον ρόλο της στο έργο «The Wiz» το 1975, ενώ συμμετείχε σε πολλές παραστάσεις, on και off-Broadway. Έχει, επίσης, πλούσιο φιλανθρωπικό έργο - δημιούργησε προγράμματα για να βοηθήσει τις γυναίκες στον χώρο της μουσικής, ενώ υπηρέτησε κι ως πρέσβειρα Καλής Θέλησης του ΟΗΕ για την Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) επιδιώκοντας τη χρηματοδότηση δράσεων για την καταπολέμηση της πείνας σε όλο τον κόσμο.

Η συναυλία πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Εισιτήρια: από 10 έως 25 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα snfcc.org/DeeDeeBridgewater.