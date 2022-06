Δείτε τα καλύτερα εστιατόρια στην Ελλάδα για το 2022

0

Πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας

Η τελετή απονομής των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας για το 2022 από το «Αθηνόραμα», στα καλύτερα εστιατόρια της χώρας που υπηρετούν την ελληνική γαστρονομία, έγινε χθες Τρίτη 7 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Makedonia Palace της Θεσσαλονίκης.

Μια βραδιά που σύμφωνα με το ertnews.gr ανέδειξε τους κορυφαίους εκπροσώπους της παραδοσιακής και σύγχρονης ελληνικής κουζίνας, μεταφέροντας παράλληλα το ιδιαίτερα επίκαιρο μήνυμα της βιώσιμης αλιείας με το concept "Planet Fish: Θάλασσες χωρίς αποτύπωμα".

Η γαστρονομική κούρσα των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας, του θεσμού που έχει ως σκοπό την ανάδειξη της εθνικής μας κουζίνας, κορυφώθηκε την περασμένη Τρίτη με το Varoulko Seaside του Λευτέρη Λαζάρου να διατηρεί την πρωτιά.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν συνολικά 80 βραβεία σε εστιατόρια όλης της Ελλάδας, από την Κρήτη και την Κω έως το Αμύνταιο και τη Θράκη, τα οποία συγκέντρωσαν –από τη γευσιγνωστική επιτροπή του Αθηνοράματος και του Alpha Guide– βαθμολογία από 14/20 και πάνω.

Οι γευσιγνώστες του Αθηνοράματος γύρισαν και φέτος όλη την επικράτεια, για να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν εκατοντάδες εστιατόρια και χιλιάδες πιάτα. Μάλιστα, 24 εστιατόρια βραβεύτηκαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του θεσμού, αποδεικνύοντας την άνευ προηγουμένου άνοιξη της ελληνικής κουζίνας.

Masters of ceremony της ξεχωριστής βραδιάς, ήταν οι Άκης Σακελαρίου και Μάξιμος Μουμούρης που με θεατρική άνεση και κοφτερές ατάκες, υπογράμμισαν την αξία της ελληνικής κουζίνας ως μιας από τις σημαντικότερες πτυχές της πολιτισμικής μας ταυτότητας και εξήραν τα εστιατόρια που την υπηρετούν, με υψηλή ποιότητα και έμπνευση.

Το concept του φετινού δείπνου που ολοκλήρωσε τις βραβεύσεις συντονίστηκε αυτήν τη χρονιά με το μεγάλο παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της απειλής ότι στις θάλασσές μας τελειώνουν τα ψάρια.

Το 33% των πληθυσμών των ψαριών υπεραλιεύεται, ενώ ένα επιπλέον 58% βρίσκεται στα πρόθυρα της υπεραλίευσης. “Στις 14 Σεπτεμβρίου το 2018 η Ελλάδα ξέμεινε από ψάρια γιατί οι γόνοι δεν είχαν προλάβει να γεννήσουν”, υπενθύμισαν στους παρευρισκόμενους οι παρουσιαστές της βραδιάς, τονίζοντας ότι την ώρα που 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο εξαρτώνται από το ψάρι διατροφικά και οικονομικά, ολόκληρα είδη κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από την υπεραλίευση, την κλιματική αλλαγή, τα ψάρια-εισβολείς, αλλά και τις κακές πρακτικές καταναλωτών και εστιατόρων.

“Το να τρώμε γόνο είναι περιβαλλοντικό έγκλημα”, υπογράμμισαν, ενώ ατάκες όπως το “δώστε τόπο στα λιανόψαρα”, το “ποτέ κολιό τον Αύγουστο”, “αφήστε το γόνο να γίνει γονιός” γιατί… “το μέγεθος μετράει”, αλλά και το “τσακίζουμε το λεοντόψαρο σε κάθε γειτονιά”, έγιναν τα συνθήματα της βραδιάς. Συνθήματα που “πρέπει να κάνουμε βιώματα, αν θέλουμε να αναστρέψουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα: τη διαπίστωση ότι η θάλασσα δεν είναι πια, δυστυχώς, η ανεξάντλητή πηγή τροφής, όπως θεωρούσαμε επί αιώνες.

Συντονισμένος με το μήνυμα της βιώσιμης θαλασσινής γαστρονομίας, ο πολυβραβευμένος σεφ Λευτέρης Λαζάρου, ιδιοκτήτης-σεφ του καλύτερου εστιατορίου ελληνικής κουζίνας στη χώρα (Varoulko Seaside) δημιούργησε και μαγείρεψε το μενού της τελετής απονομής με οικολογική ευαισθησία και έμφαση στην εξαιρετική γεύση. Συνέπραξε ο executive chef του ξενοδοχείου “Makedonia Palace” Σωτήρης Ευαγγέλου με την μπριγάδα του.

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι τυχαία το σπίτι των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας. Το Αθηνόραμα υπογραμμίζει τη δυναμική της εστιατορικής σκηνής της πόλης επί σειρά ετών.

Όπως ανέφερε ο εκδότης του Αθηνοράματος Δημήτρης Ηλιόπουλος είναι πολύ σημαντικό ότι ο θεσμός έχει βρει την υποστήριξη των θεσμικών φορέων της πόλης ευχαριστώντας τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα για τη σταθερή υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον θεσμό καθώς και τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ Ηelexpo Κυριάκο Ποζρικίδη για τη στήριξη τους σε όλες τις πρωτοβουλίες του Αθηνοράματος στην πόλη.

Φέτος μάλιστα που η Θεσσαλονίκη έγινε η πρώτη ελληνική πόλη που εντάσσεται στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας της UNESCO, ένα δίκτυο 36 πόλεων οι οποίες διαθέτουν παράδοση στη γαστρονομία και ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και πόρους για την ανάδειξή της, τα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας συμπράττουν με την πρωτοβουλία αυτή, συμβάλλοντας με τον δικό τους τρόπο στην εξωστρέφεια και την ανάδειξη της γαστρονομικής δυναμικής της πόλης, μέσα από συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης, βιωσιμότητας του πλανήτη και σωστής διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων.

Τα βραβεία στα καλύτερα εστιατόρια ελληνικής κουζίνας παρέδωσαν ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Σωτήρης Μπάτος, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης Μαρία Καραγιάννη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος Αθανάσιος Σαββάκης, ο διευθύνων σύμβουλος της Helexpo Κυριάκος Ποζρικίδης, η υπεύθυνη Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας Upfield SEE Μαργαρίτα Στεργίου, ο διευθυντής Πωλήσεων Χονδρικής της ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. Σπύρος Μαζαράκης, η Marketing & Communications director / Hospitality | Gastronomy Division ΜΟΔΙΑΝΟ Γεωργία Δώδου, η διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) Ισμήνη Μπογδάνου, ο Senior Brand manager της εζα Μιχάλης Βρανάς, ο Bar & Restaurant Sales manager της Nestlé Waters Γρηγόρης Μανωλέλης, η Managing director της Συνέργια Α.Ε., αποκλειστικού αντιπροσώπου της Nespresso Professional, Ελένη Μιχοπούλου, ο εκδότης του Αθηνοράματος Δημήτρης Ηλιόπουλος και η συνιδιοκτήτρια του Αθηνοράματος και επικεφαλής του θεσμού Άννη Ηλιοπούλου.

Τα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας πραγματοποιήθηκαν με την αιγίδα και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά τα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2022 (Ανά γεωγραφική περιοχή και βαθμολογία)

ΑΘΗΝΑ

Varoulko Seaside Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 16/20

Aleria Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 15/20

Sense Ελληνική σύγχρονη κουζίνα (Ξεν. “AthensWas”) 14,5/20

Ark Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20Artisanal Lounge & Gardens Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Βασίλαινας Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Cookoovaya Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20 NEW ENTRY

Μαγικές Κατσαρόλες Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Salonica Restaurant Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 15/20

Dome Real Cuisine (Ξεν. “Nikopolis Hotel Thessaloniki”) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14, 5/20

Χαρούπι Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14,5/20

Δέκα τραπέζια Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20 NEW ENTRY

Το Μανιτάρι Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Μούργα Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Συν Τροφή Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20 NEW ENTRY

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Tomata (Ξεν. “Sani Marina – Sani Resort”) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 15/20

Bubo Fine Dining Restaurant Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14,5/20

Η Μαριγούλα Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Μπουκαδούρα Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20

ΚΡΗΤΗ

Old Mill (Ξεν. “Elounda Mare”, Ελούντα) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14,5/20

Αλέκος (Αρμένοι Ρεθύμνου) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20

Apiri (Ηράκλειο) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20 NEW ENTRY

Avli (Ρέθυμνο) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Elaia (Ξεν. “Kapsaliana Village Hotel”, Καψαλιανά Ρεθύμνου) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20 NEW ENTRY

Ferryman (Ελούντα) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20

Hasika (Ρέθυμνο) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20

La Bouillabaisse (Ξεν. “Minos Beach Art Hotel”, Ελούντα) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Ο Λεβέντης (Άνω Σταλός Χανίων) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20

Ονήσιμος (Ηράκλειο) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20

Pelagos Seaside Restaurant (Ξεν. “Coriva Beach”, Κουτσουνάρι Λασιθίου) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Πεσκέσι (Ηράκλειο) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα14/20 NEW ENTRY

Taverna (Ξεν. “Daios Cove Luxury Resort & Villas”, Βαθύ, Άγιος Νικόλαος) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

The Yacht Club (Ξεν. “Elounda Mare”, Ελούντα) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Χρυσόστομος (Χανιά) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20

ΝΗΣΙΑ

Noble (Ξεν. “Elysium Resort & Spa”, Ρόδος) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 15/20

Petra Restaurant (Ξεν. “Canaves Oia Suites”, Σαντορίνη) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 15/20

Baos (Ξεν. “Myconian Korali”, Μύκονος) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14,5/20

Grandma’s (Ξεν. “Liostasi Hotel & Suites”, Ίος) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14,5/20

Kenshō Ornos (Ξεν. “KENSHŌ Ornos”, Μύκονος) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14,5/20

Μαραθιά (Τήνος) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14,5/20

Melia (Ξεν.”Lesante Blu Beach Resort”, Ζάκυνθος) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14,5/20 NEW ENTRY

Alios Ilios (Ξεν. “Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa”, Σαντορίνη) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20

Black Rock (Ξεν. “Santorini Secret”, Σαντορίνη) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Broadway (Κως) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Cantina (Σίφνος) 14/20 Ελληνική σύγχρονη κουζίνα NEW ENTRY

Cesar Meze Bar (Ρόδος) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Efisia (Ξεν. “Myconian Ambassador”, Μύκονος) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20 NEW ENTRY

Five Senses – Sophisticated Greek Gastronomy (Ξεν. “Lindos Blu Luxury Hotel & Suites”, Ρόδος) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Fly Away (Ξεν. “West East Suites”, Σαντορίνη) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Fresh (Ξεν. “Elysium Resort & Spa”, Ρόδος) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20 NEW ENTRY

Hellas (Ρόδος) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20 NEW ENTRY

O Ηλίας (Ρόδος) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20NEW ENTRY

Το Θαλασσάκι (Τήνος) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20

Idol Restaurant Bar (Σαντορίνη) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20 NEW ENTRY

Ιθaka (Ίος) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Τα Κανιόρια (Λευκάδα) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20 NEW ENTRY

Καρυδιές (Σαμοθράκη) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20

Κληματαριά (Κέρκυρα) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20 NEW ENTRY

Το Λημέρι του Ληστή (Ρόδος) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20

Μαυρίκος (Ρόδος) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Noa (Ξεν. “Myconian Kyma”, Μύκονος) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20

Nōema (Μύκονος) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20 NEW ENTRY

Panigyri Festival Food (Σαντορίνη) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20 NEW ENTRY

Παράγκα (Ρόδος) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20

Pomo d’ Oro (Κέρκυρα) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20

Ρόζας (Σαντορίνη) Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 14/20

Rose Garden (Κέρκυρα) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20 NEW ENTRY

Toula’s Gastronomy (Κέρκυρα) Ελληνική σύγχρονη κουζίνα 14/20