Συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο από την κατάληψη των ελληνικών τάνκερ από τους Ιρανούς

Το θέμα έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις με την κατάληψη των δύο ελληνικών πλοίων από τους Ιρανούς. Η επιδρομή των κομάντο από τους «Φρουρούς της Επανάστασης» είναι συγκλονιστική μέσα από το βίντεο-ντοκομούμεντο που έχει έρθει στη επιφάνεια.

Δείχνει πώς φτάνουν με τα ελικόπτερα και πάνοπλοι εκπαιδευμένοι Ιρανοί στρατιώτες πηδάνε στα τάνκερ και πιάνουν αιχμαλώτους τα μέλη των πληρωμάτων.

Τόσο το Delta Poseidon όσο και το Prudent Warrior τελούν υπό κατάληψη, με το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας να αναφέρει ότι τα μέλη των πληρωμάτων είναι καλά στην υγεία τους.

Στο Delta Poseidon επιβαίνουν 25 άτομα πλήρωμα μεταξύ των οποίων δύο Έλληνες, και στο Prudent Warrior 23 άτομα πλήρωμα, μεταξύ των οποίων 8 Έλληνες και ένας Κύπριος.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, το Prudent Warrior βρίσκεται αγκυροβολημένο στο ιρανικό λιμάνι Bandar Abbas, ενώ το Delta Poseidon παραμένει προς το παρόν στην ίδια θέση στον Περσικό κόλπο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ανακοίνωσή του καταδίκασε την ενέργεια των Ιρανών και ζητάει τόσο την απελευθέρωση των ναυτικών, όσο και την επιστροφή των πλοίων μαζί με το πετρέλαιό τους.

‼️🇮🇷🇬🇷Iranian state media released video footagefrom the seizure of Greek oil tankers in the waters of the Persian Gulf by the Iranian Navy‼️ pic.twitter.com/tqHUmXIg9o

— AZ OSINT (@AZmilitary1) May 30, 2022