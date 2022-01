0

Ο Πορτογάλος τεχνικός ανανέωσε το συμβόλαιό του

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Πέδρο Μαρτίνς ανανέωσαν τη συνεργασία τους και όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες, ο Πορτογάλος προπονητής θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι το 2024.

«Ο προπονητής μας Πέδρο Μαρτίνς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, μέχρι το 2024! /

@CoachPMartins has renewed his contract with Olympiacos FC until 2024!», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο tweet που ανέβασαν οι ερυθρόλευκοι.