Κορονοϊός-Γκάγκα: Προσπαθούμε να κάνουμε Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο για τα παιδιά με ασφάλεια

Οι επόμενες 2-3 εβδομάδες είναι κρίσιμες τόνισε η κ. Γκάγκα επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με τις επαφές μας, να φοράμε μάσκες ενώ όσοι δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση θα πρέπει να εμβολιαστούν.

Σχετικά με την επίταξη ιατρικών υπηρεσιών ανέφερε ότι έρχεται γιατί υπάρχει πάρα πολλή δουλειά στις απλές κλίνες, «έχουμε πολύ κόσμο που χρειάζεται νοσηλεία και σαφώς όταν έχεις 5000 νοσηλείες αντί για 1000 χρειάζεσαι περισσότερα χέρια. Επίσης, χρειάζεται λίγη βοήθεια για τα εμβολιαστικά κέντρα και ειδικά από παιδιάτρους για τα παιδιά, γιατί οι γονείς θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους και άρα προσπαθούμε να κάνουμε Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο για τα παιδιά με ασφάλεια».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων η κ. Γκάγκα είπε «νομίζω ότι τα μέτρα τα πήραμε ήδη και όπως βλέπετε και σε χώρες που κάνανε αυστηρά lockdown πάλι υπάρχει μεγάλη διαμόλυνση και χαλαρώνουν κι εκεί, άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει στο τραπέζι θέμα λήψης νέων μέτρων». Για τους ανεμβολίαστους σημείωσε ότι οι περισσότερες δραστηριότητες είναι μόνο για εμβολιασμένους «κι αυτό γιατί είναι ασφάλεια για τους ίδιους τους ανεμβολίαστους καθώς είναι πιθανότερο να κολλήσουν και να κολλήσουν πολύ σοβαρά».

Για την επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού η Μίνα Γκάγκα είπε ότι δεν νομίζω ότι συζητάμε άλλη υποχρεωτικότητα κι εξήγησε ότι «ο λόγος που μπήκε η υποχρεωτικότητα στους άνω των 60 είναι γιατί πρόκειται για τους κατ’ εξοχήν ευάλωτους ανθρώπους στη νόσο».

Σχετικά με τα self test η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας είπε ότι δεν λείπουν κι ότι υπάρχουν self test που μπορούν να δοθούν ενώ μέχρι χθες ήταν αδιάθετα 2 εκατομμύρια σε φαρμακαποθήκες: «Όποια φαρμακεία μας είπαν ότι τελείωσαν τα self test τους έγινε από την εφοδιαστική αλυσίδα νέα τροφοδότηση, δεν λείπουν τα self test, υπάρχουν».

Για την απόφασή να εξακολουθήσει να ισχύει το 50% + 1 για να το κλείσιμο ενός σχολικού τμήματος η κ. Γκάγκα σημείωσε μεταξύ άλλων ότι αυτό το μέτρο μπήκε για τη Δέλτα όπου ήταν πολύ πιο δύσκολο να κολλήσουν σε αυτό το ποσοστό τα παιδιά, άρα πιο δύσκολα έκλεινε το σχολείο ενώ τώρα με την Όμικρον που είναι πιο μεταδοτική θα κλείνει πιο εύκολα.

Τέλος για την 5νθήμερη καραντίνα τόνισε ότι αυτή είναι αυτή είναι μία διεθνής απόφαση γιατί φαίνεται ότι ειδικά στην Όμικρον τα συμπτώματα λήγουν σε 2-3 μέρες.