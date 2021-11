Απεβίωσε ο διακεκριμένος ομογενής Νταν Γεωργακάς – Ήταν συγγραφέας, ακτιβιστής και αρθρογράφος

0

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών - Δείτε το ντοκιμαντέρ που έχει γίνει για τη ζωή του

Μια μεγάλη απώλεια μετράει η ελληνική ομογένεια, καθώς απεβίωσε ο Νταν Γεωργακάς σε ηλικία 83 ετών. Ο Ελληνοαμερικανός συγγραφέας, ποιητής, ιστορικός, καθηγητής, μελετητής κινηματογράφου, αναρχικός ακτιβιστής και μακροχρόνιος συνεργάτης του «Εθνικού Κήρυκα», Νταν Γεωργακάς.

Το βιογραφικό του

Ο Γεωργακάς, ο οποίος γεννήθηκε την 1η Μαρτίου του 1938 στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, είχε να επιδείξει μια σπουδαία καριέρα, με το συγγραφικό του έργο να θεωρείται διαχρονικό.

Ήταν διευθυντής του Προγράμματος Ελληνοαμερικανικών Σπουδών στο Κέντρο Βυζαντινών και Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών στο Queens College. Η εβδομαδιαία στήλη του στην «The National Herald», αγγλόφωνη έκδοση του «Εθνικού Κήρυκα», ήταν μία από τις πιο αγαπημένες των αναγνωστών.

Τα απομνημονεύματά του “My Detroit: Growing Up Greek and American in Motor City” (Το Δικό μου Ντιτρόιτ: Μεγαλώνοντας Έλληνας και Αμερικανός στην Αυτοκινητούπολη), αποτελούν έναν θησαυρό της Ελληνοαμερικανικής ιστορίας.

Ντοκιμαντέρ η ζωή του

Η ζωή του έγινε και ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Dan Georgakas: A Diaspora Rebel», σε σκηνοθεσία Κώστα Βάκκα. Η ταινία προβλήθηκε στο 17ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το 2015 με εκείνον να αφηγείται την ιστορία της ζωής του και τις εμπειρίες του, μεγαλώνοντας στο Ντιτρόιτ.

«Η επαναστατική μου προοπτική συνδέεται με το να μεγαλώσω σε μια εργατική συνοικία του Ντιτρόιτ και να γεννηθώ Έλληνας και Αμερικανός», είχε δηλώσει στον «Εθνικό Κήρυκα» στην παρουσίαση της ταινίας του, συμπληρώνοντας πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ελληνική του καταγωγή στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και κατ’ επέκταση και της «πένας» του.

Το μεγαλύτερο μέρος του συγγραφικού του έργου φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη Walter P. Reuther, Archives of Labor and Urban Affairs στο Wayne State University.

Πολλοί ήταν και εκείνοι που έσπευσαν να γράψουν για το θάνατό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πολύ λυπηρό που ακούω ότι ο Νταν Γεωργακάς, εκ των συγγραφέων ενός εκ των σπουδαιότερων έργων της αριστερής ιστορίας του Ντιτρόιτ: ‘I Do Mind Dying’, πέθανε», έγραψε ο συγγραφέας John Merrick στο Twitter.

Ο Ηλίας Κάτσος, ιδρυτής και πρόεδρος της AHEPA και του EMBCA, ανάρτησε την θλιβερή είδηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Με τηλεφώνημα από τον Καθηγητή Νικόλαο Αλεξίου και στη συνέχεια από άλλους, πληροφορήθηκα πως ο καθηγητής Dan Georgakas αναχώρησε εις Κύριον πριν από λίγες ώρες. Η είδηση αυτή με στεναχώρησε πολύ αφού έφυγε ένας από τους κορυφαίους Ελληνοαμερικανούς εκπαιδευτικούς και μελετητές. Αιωνία του η μνήμη», τόνισε ο κ. Κάτσος.

Πηγή: Εθνικός Κήρυκας