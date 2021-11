Κορονοϊός: Ποια νέα μέτρα βρίσκονται στο «τραπέζι» της κυβέρνησης για τους ανεμβολίαστους

0

Ο χαμηλός αριθμός ραντεβού για την πρώτη δόση του εμβολίου διατηρεί τις σκέψεις για πιο αυστηρούς περιορισμούς

Δεν θα υπάρξει νέο lockdown, επανέλαβε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε διαδικτυακή συνομιλία με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Βρετανικών Βιομηχανιών (CBI), ωστόσο στην κυβέρνηση υπάρχουν σκέψεις για νέα, αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης στην συνομιλία του με τον Karan Bilimoria, έδωσε έμφαση στους εμβολιασμούς και ξεκαθάρισε: «Προφανώς, το Σύστημα Υγείας μας τελεί υπό καθεστώς πίεσης, αλλά έχουμε ξεκαθαρίσει, ότι δεν θα υπάρξει και άλλο lockdown». Η κυβέρνηση όμως την ώρα που αρνείται το ενδεχόμενο ενός lockdown και μέτρων που να αφορούν και τους εμβολιασμένους, σύμφωνα με το Star συζητά νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους, ελπίζοντας ότι θα αυξηθούν και οι εμβολιασμοί.

Οι επιλογές που έχει η κυβέρνηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αφορούν στον αποκλεισμό των ανεμβολίαστων από τους μεικτούς χώρους εστίασης και από τις αγορές μέσα στα εμπορικά καταστήματα, που επιτρέπονται σήμερα με την επίδειξη rapid test. Δηλαδή θα έχουν πρόσβαση μόνο σε take away και click away.

Το μέτρο της εισόδου ανεμβολίαστων στα σούπερ μάρκετ με rapid test, αν και δεν έχει αποκλειστεί, θεωρείται πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, γιατί θα πρέπει να αφορά και φαρμακεία, αρτοποιεία και όλα τα υπόλοιπα καταστήματα τροφίμων. Ωστόσο, εάν επιδεινωθεί η κατάσταση με τα κρούσματα και προκειμένου να αποφευχθεί το γενικό lockdown, όλα τα άλλα παραμένουν στις πιθανές επιλογές.