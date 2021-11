Μπάιντεν σε Αντετοκούνμπο: Είστε μια τρομερή οικογένεια – Δείτε το βίντεο

Αποθέωσε τόσο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά όλη την οικογένειά του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην επίσκεψη των πρωταθλητών του NBA, Μιλγουόκι Μπακς, στον Λευκό Οίκο. Στην ομιλία του προς τιμήν της ομάδας, ο Τζο Μπάιντεν, έκανε ειδική αναφορά στον MVP των τελικών.

«Είναι τιμή να φιλοξενούμε τους Πρωταθλητές του 2020/21 του ΝΒΑ, τους Μιλγουόκι Μπακς. Συγχαρητήρια σε όλους για την κατάκτηση του τίτλου, τους παίκτες, το επιτελείο, τους φιλάθλους. Στους Τελικούς ήσασταν κάτω με δύο ήττες, αλλά δεν σταματήσατε να πιστεύετε και να παλεύετε», είπε αρχικά ο Μπάιντεν και συνέχισε ως εξής πλέκοντας το εγκώμιο του Γιάννη κια της οικογένειάς του, ενώ του δόθηκε και μια φανέλα της ομάδας με το επώνυμό του:

«Γιάννη, έβαλες 50 πόντους στο Game 6. Πενήντα! Το χειρότερο είναι πως θυμάμαι και τα δύο πρωταθλήματα των Μιλγουόκι Μπακς (γελάει). Τώρα ξεκινάς! Αυτό που το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι ότι βρίσκεσαι εδώ με τον αδελφό σου. Είναι παιδιά μιας οικογένειας μεταναστών από τη Νιγηρία, που πήγαν στην Ελλάδα. Αυτό είναι σπουδαίο. Ξέρω πως η μητέρα σου είναι τόσο περήφανη που σε κοιτάζει, όπως κι ο πατέρας σου από εκεί ψηλά. Είστε μια τρομερή οικογένεια. Νομίζω πως κερδίσατε σε διαγωνισμό γονιδίων.

Συγχαρητήρια σε όλους, εύχομαι τα καλύτερα για τη φετινή σεζόν. Καλή τύχη. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είστε σήμερα εδώ», είπε ο Μπάιντεν.

LIVE: President Joe Biden welcomes the 2021 NBA champion @Bucks to The @WhiteHouse. https://t.co/KVhcRqqOIL

— NBA (@NBA) November 8, 2021