Την ώρα που ακούγονται πολλά ονόματα για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς καταθέτει τη δική του πρόταση στο Twitter.

«Παιδιά, πέρα από την πλάκα, ο επόμενος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι Έλληνας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Guys, jokes aside, the next James Bond should be Greek.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 19, 2021