Σεισμός Κρήτη: Νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους – Τσελέντης: Ήταν ο κύριος σεισμός, ανησυχία για μεγάλους μετασεισμούς

Νύχτα αγωνίας πέρασαν οι κάτοικοι στην Κρήτη μετά τον χθεσινό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ που «χτύπησε» το νησί.

Στη Σητεία μετέβη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης για να επισκεφθεί τις περιοχές που επλήγησαν από τον χθεσινό σεισμό μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 8,2 χιλιόμετρα με επίκεντρο την υποθαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Την εκτίμηση του ότι η σεισμική δόνηση 6,3 Ρίχτερ που «ταρακούνησε» την Κρήτη αποτελεί τον κύριο σεισμό και την ανησυχία του για ενδεχόμενους ισχυρούς μετασεισμούς, εξέφρασε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης.

«Με βάση το ιστορικό της περιοχής φαίνεται κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ότι μιλάμε για τον κύριο σεισμό, απλώς μπορεί να έχουμε μεγάλους μετασεισμούς» τόνισε ο κ. Τσελέντης.

«Παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα στην περιοχή, η οποία ανήκει σε ένα ρήγμα κάθετο στο ελληνικό τόξο το οποίο φτάνει και μέχρι τις ακτές», τόνισε.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου έκανε λόγο για ισχνή μετασεισμική ακολουθία για την ώρα , ωστόσο διευκρίνισε ότι αργότερα μπορεί να εκδηλωθεί έντονη μετασεισμική δραστηριότητα: «Ένας σεισμός 6,3 Ρίχτερ μπορεί να δώσει θεωρητικά μέχρι και 5,3-5,2 Ρίχτερ, αλλά δεν βλέπω να γίνεται αυτό .Περιμένουμε 10-12 ώρες για να δούμε την εξέλιξη στο φαινόμενο».

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι ο σεισμός αυτός δεν έχει σχέση με εκείνον στο Αρκαλοχώρι.

Τέλος, επισήμανε ότι δεν υπάρχει φόβος για περαιτέρω ενεργοποίηση του ανατολικού σεισμικού τόξου, που εκτείνεται από την Κεφαλλονιά ως την Ρόδο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κινητοποιήσει διεθνή βοήθεια «εάν είναι απαραίτητο» ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς μετά τον σεισμό στην Κρήτη.

Ειδικότερα, σημείωσε: «Μετά τον σεισμό 6,3 Ρίχτερ που έπληξε το νησί της Κρήτης στην Ελλάδα, σήμερα το πρωί, το Ευρωπαϊκό Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης έχει έρθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές πολιτικής προστασίας. Είμαστε έτοιμοι να κινητοποιήσουμε τη διεθνή βοήθεια, εάν είναι απαραίτητο».

Following the 6.3 magnitude earthquake that struck the island of #Crete 🇬🇷 this morning, the 🇪🇺 Emergency Response Coordination Centre has been in contact with the Greek civil protection authorities.

We stand ready to mobilise international assistance, if necessary. #EUCivPro https://t.co/xarAkWQsDb

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) October 12, 2021